Minsa realiza el Día D contra el dengue en Colón y refuerza acciones para eliminar criaderos

Con una caminata, actividades comunitarias y acciones de sensibilización, el Ministerio de Salud (Minsa) conmemoró este viernes el Día D contra el Dengue en la provincia de Colón, reforzando el llamado a la población para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti , transmisor de esta enfermedad.

La jornada reunió a funcionarios de diversas instituciones del Estado, personal del Departamento de Control de Vectores, estudiantes, líderes comunitarios y residentes, quienes recorrieron las principales calles llevando un mensaje de prevención y corresponsabilidad ciudadana.

La prevención comienza en cada hogar

Durante la actividad, la directora nacional de Promoción de la Salud, Dra. Oris Iglesia, destacó que la lucha contra el dengue depende del compromiso diario de cada familia.

"La prevención comienza en casa. Acciones sencillas como tapar los recipientes donde se almacena agua, limpiar los bebederos de las mascotas, mantener aseados los tanques de reserva y eliminar objetos que acumulen agua permiten cortar el ciclo de reproducción del mosquito", señaló. "La prevención comienza en casa. Acciones sencillas como tapar los recipientes donde se almacena agua, limpiar los bebederos de las mascotas, mantener aseados los tanques de reserva y eliminar objetos que acumulen agua permiten cortar el ciclo de reproducción del mosquito", señaló.

Niños lideran brigadas "Caza Mosquito"

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de las brigadas infantiles "Caza Mosquito", integradas por estudiantes capacitados por el Minsa para promover las medidas de prevención en sus hogares y comunidades.

Según las autoridades, estos niños se convierten en multiplicadores del mensaje, enseñando a familiares y vecinos cómo identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito.

Minsa reporta reducción de casos

Como parte de la estrategia nacional contra el dengue, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de reconocer oportunamente los síntomas de la enfermedad y acudir de inmediato a un centro médico para recibir atención.

La institución destacó que el trabajo coordinado entre los equipos de salud, otras entidades gubernamentales y las comunidades ha contribuido a una disminución de los casos y hospitalizaciones por dengue registrados en el país durante este año.