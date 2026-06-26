Minsa realiza el Día D contra el dengue en Colón y refuerza acciones para eliminar criaderos

Con una caminata, actividades comunitarias y acciones de sensibilización, el Ministerio de Salud (Minsa) conmemoró este viernes el Día D contra el Dengue en la provincia de Colón, reforzando el llamado a la población para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad.
La prevención comienza en cada hogar
Durante la actividad, la directora nacional de Promoción de la Salud, Dra. Oris Iglesia, destacó que la lucha contra el dengue depende del compromiso diario de cada familia.
Niños lideran brigadas "Caza Mosquito"
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de las brigadas infantiles "Caza Mosquito", integradas por estudiantes capacitados por el Minsa para promover las medidas de prevención en sus hogares y comunidades.
Según las autoridades, estos niños se convierten en multiplicadores del mensaje, enseñando a familiares y vecinos cómo identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito.
Minsa reporta reducción de casos
Como parte de la estrategia nacional contra el dengue, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de reconocer oportunamente los síntomas de la enfermedad y acudir de inmediato a un centro médico para recibir atención.
La institución destacó que el trabajo coordinado entre los equipos de salud, otras entidades gubernamentales y las comunidades ha contribuido a una disminución de los casos y hospitalizaciones por dengue registrados en el país durante este año.