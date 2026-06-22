Bono permanente en Panamá: este es el mes del segundo pago para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en agosto de 2026 el segundo desembolso correspondiente al bono permanente , un beneficio económico establecido por la Ley 964 de 2024.

Este programa fue creado con el objetivo de complementar los ingresos de los adultos mayores que forman parte del sistema de pensiones en Panamá.

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De acuerdo con la normativa vigente, el segundo pago del bono permanente será de B/.50.00, como parte del calendario de beneficios establecidos para el año 2026. Este desembolso forma parte del Programa de Beneficios Permanentes dirigido a jubilados y pensionados del país.

Jubilados en Panamá recibirán segundo pago del bono permanente en agosto

La Ley 964 de 2024 establece que los beneficiarios recibirán un total de B/.140.00 durante el año 2026, distribuidos en tres pagos. El pago programado para agosto corresponde al segundo desembolso de este calendario anual.

El bono permanente busca apoyar económicamente a los jubilados y pensionados, como parte de las políticas de protección social dirigidas a este sector de la población.

Las autoridades han reiterado que los pagos se realizarán conforme al cronograma oficial establecido por la CSS.

Importancia del beneficio

Este tipo de programas representa un complemento a los ingresos mensuales de los beneficiarios, especialmente en un contexto de aumento del costo de vida.

La CSS continuará informando oportunamente sobre las fechas exactas de desembolso a nivel nacional.