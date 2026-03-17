Bono permanente: CSS lo entregará en abril a jubilados y pensionados

Bono a jubilados en abril: esto pagará la CSS en 2026

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) recibirán en abril de 2026 el primer pago del denominado bono permanente , un apoyo económico establecido mediante la Ley 964 de 2024.

De acuerdo con la normativa, el primer desembolso será por un monto de B/. 50.00, correspondiente al inicio del programa de beneficios para este año.

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Pago total en 2026

El bono permanente contempla un total de B/. 140.00 durante el año 2026, que será distribuido en tres pagos a lo largo del período.

PAGO MINSA libera pagos atrasados. Alexander Grey / Unsplash

Este beneficio forma parte del Programa de Beneficios Permanentes, cuyo objetivo es complementar los ingresos de los jubilados y pensionados en el país.

¿Cuándo cobran los jubilados en abril? Estas son las fechas de pago de la quincena

Las autoridades informaron que los pagos de abril se realizarán en las siguientes fechas:

Miércoles 1 de abril de 2026

Viernes 17 de abril de 2026

Estos pagos aplican tanto para quienes reciben sus fondos mediante ACH como por cheque, en las fechas establecidas por la entidad.

¿Quiénes reciben el bono?

El pago del bono permanente será otorgado a los jubilados y pensionados que cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente, según indicaron las autoridades.