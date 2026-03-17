Bono permanente: CSS lo entregará en abril a jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) recibirán en abril de 2026 el primer pago del denominado bono permanente, un apoyo económico establecido mediante la Ley 964 de 2024.
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Pago total en 2026
El bono permanente contempla un total de B/. 140.00 durante el año 2026, que será distribuido en tres pagos a lo largo del período.
Este beneficio forma parte del Programa de Beneficios Permanentes, cuyo objetivo es complementar los ingresos de los jubilados y pensionados en el país.
¿Cuándo cobran los jubilados en abril? Estas son las fechas de pago de la quincena
Las autoridades informaron que los pagos de abril se realizarán en las siguientes fechas:
- Miércoles 1 de abril de 2026
- Viernes 17 de abril de 2026
Estos pagos aplican tanto para quienes reciben sus fondos mediante ACH como por cheque, en las fechas establecidas por la entidad.
¿Quiénes reciben el bono?
El pago del bono permanente será otorgado a los jubilados y pensionados que cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente, según indicaron las autoridades.