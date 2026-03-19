Bono permanente: CSS anuncia primer pago a jubilados y pensionados en 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que durante la segunda quincena de abril de 2026 se realizará el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes a jubilados y pensionados.

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Bono permanente de $50 para jubilados y pensionados: CSS confirma pago en abril

Este desembolso será por B/.50.00, de acuerdo con lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

¿Quiénes recibirán el bono?

El beneficio está dirigido a:

Pensionados y jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Beneficiarios del Subsistema Mixto de Pensiones

Pensionados por Riesgos Profesionales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2034614165982101865?s=20&partner=&hide_thread=false Este jueves y viernes Jubilados y pensionados cobran segunda quincena de marzohttps://t.co/vp4yp0u563 — Telemetro (@Telemetro) March 19, 2026

Además, deben haber estado vigentes en planilla al 14 de junio de 2024, fecha en que fue promulgada la ley.

Programa de apoyo

Este pago forma parte del Programa de Beneficios Permanentes, creado para complementar los ingresos de los jubilados y pensionados del país. La CSS habilitó líneas telefónicas para brindar información adicional a los beneficiarios:

513-1101

513-1102