CEPANIM en Panamá: cifra oficial de beneficiarios, montos e inscripción en la plataforma

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en la plataforma de registro para los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ). El lanzamiento del portal está programado para abril, mientras que el inicio de los pagos se prevé para el próximo mes de julio.

Una vez habilitado el sitio web oficial, los jubilados que aspiren al cobro deberán ingresar sus datos para ser incluidos en el listado de beneficiarios. El MEF reiteró un requisito indispensable: quienes aún no hayan retirado su CEPADEM (Segunda Partida del Décimo Tercer Mes) deberán hacerlo previamente, ya que este certificado logra el cobro al CEPANIM. Este trámite garantiza que la información del beneficiario quede registrada correctamente en la base de datos institucional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El CEPANIM corresponde al pago de intereses del periodo 1983-2017, derivados de la retención del décimo tercer mes y sustentados en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Reclamo del CEPADEM y CEPANIM por familiares

En caso de fallecimiento del beneficiario original, el derecho al pago permanece vigente. El beneficio podrá ser reclamado por el cónyuge sobreviviente o por los hijos, quienes deberán presentar el acta de defunción y la documentación que acredite el parentesco legal.

Según estimaciones del MEF, cerca de 424,596 panameños recibirán este pago, lo que representa un desembolso total de B/.250 millones.