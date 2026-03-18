CEPANIM en Panamá: cifra oficial de beneficiarios, montos e inscripción en la plataforma

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en la plataforma de registro para los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM). El lanzamiento del portal está programado para abril, mientras que el inicio de los pagos se prevé para el próximo mes de julio.
El CEPANIM corresponde al pago de intereses del periodo 1983-2017, derivados de la retención del décimo tercer mes y sustentados en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Reclamo del CEPADEM y CEPANIM por familiares
En caso de fallecimiento del beneficiario original, el derecho al pago permanece vigente. El beneficio podrá ser reclamado por el cónyuge sobreviviente o por los hijos, quienes deberán presentar el acta de defunción y la documentación que acredite el parentesco legal.
Según estimaciones del MEF, cerca de 424,596 panameños recibirán este pago, lo que representa un desembolso total de B/.250 millones.