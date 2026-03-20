Ajuste salarial a jubilados y pensionados: ¿Cómo se pagará a quienes cobran menos de $600?

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Gaitán, aprobó en primer debate el proyecto de Ley 491, una propuesta que busca mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados que actualmente devengan menos de 600 balboas.

La iniciativa plantea la creación de un fondo de asistencia social con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de estabilidad económica para este sector, en medio del contexto de vulnerabilidad que enfrenta una parte importante de la población jubilada en Panamá.

¿Cómo se pagará a los jubilados y pensionados si ganan menos de $600?

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De acuerdo con el proyecto, el pago del beneficio se realizaría a través de la Caja de Seguro Social y la Contraloría General de la República, entidades responsables de administrar y fiscalizar los recursos. Este mecanismo permitiría canalizar los fondos de manera directa hacia los beneficiarios, bajo supervisión estatal.

Un fondo con enfoque social

La normativa establece que el fondo funcionaría como un instrumento de asistencia social de carácter universal, dirigido a jubilados y pensionados con ingresos inferiores a los 600 balboas. El propósito es reducir la brecha económica en este grupo y mejorar su calidad de vida, garantizando mayor seguridad financiera.