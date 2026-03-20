Ley 491: ajuste salarial para jubilados y pensionados que ganan menos de $600, ¿de qué trata?

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Gaitán, aprobó en primer debate el proyecto de Ley 491, una iniciativa que busca mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados que actualmente devengan menos de 600 balboas.

La propuesta, presentada por la diputada Graciela Hernández, plantea la creación de un fondo especial para equiparar los ingresos de este sector, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar para miles de panameños.

¿Cómo funcionaría el ajuste salarial a jubilados?

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De acuerdo con el proyecto, el pago del beneficio se realizaría a través de la Caja de Seguro Social y la Contraloría General de la República, entidades encargadas de administrar y fiscalizar los recursos.

La normativa establece que este fondo funcionaría como un instrumento de asistencia social del Estado, con carácter universal, dirigido a la población jubilada y pensionada que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

Más de 95 mil beneficiados

Según estimaciones citadas en la propuesta, en Panamá existen cerca de 95 mil jubilados y pensionados que reciben ingresos por debajo de los 600 balboas. De aprobarse la ley, este grupo sería el principal beneficiario del ajuste.

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Además del impacto social, se prevé que la medida represente una inyección económica para el país, al aumentar la capacidad de consumo de este sector de la población.

Otro proyecto en discusión

Durante la misma sesión, la comisión también recibió el informe del proyecto de Ley 500, el cual busca fortalecer la recaudación del ITBMS mediante la trazabilidad de pagos electrónicos, incentivos a consumidores y mecanismos de participación ciudadana.

Información completa en: Asamblea Nacional