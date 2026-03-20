Panamá Nacionales -  20 de marzo de 2026 - 07:34

MEF detalla calendario de pago de la segunda quincena de marzo 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de marzo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalla calendario de pago de la segunda quincena de marzo .

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalla calendario de pago de la segunda quincena de marzo .

Frederick Warren - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de marzo para los servidores públicos se realizarán los días 25, 26 y 27 de marzo.

Fechas de la segunda quincena de marzo de 2026

Miércoles 25 de marzo de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Jueves 26 de marzo de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Viernes 27 de marzo de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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