MEF anuncia sorteos de Lotería Fiscal: así puedes ganar hasta B/.10,000

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció las fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional correspondientes al mes de mayo de 2026, iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales en el país.
Fechas por región
Los sorteos se realizarán en las siguientes fechas:
- 19 de mayo: Región 1 (Panamá)
- 21 de mayo: Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién)
- 26 de mayo: Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas)
- 28 de mayo: Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé)
Facturas válidas
El MEF detalló que podrán participar las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.
Requisitos para participar
Para formar parte del sorteo, los ciudadanos deben:
-
Colocar 5 facturas fiscales en un sobre blanco o manila (tamaño carta o menor)
Incluir en el exterior del sobre:
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Nombre completo
Número de cédula
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
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Las autoridades recalcaron que:
- No se aceptan sobres de otros colores
- No deben tener dibujos, stickers ni decoraciones
- Una persona no puede ganar más de una vez en el mismo sorteo
Premios por sorteo
Cada sorteo entregará 25 premios, por un total de B/.110,000.00, distribuidos de la siguiente manera:
- 5 premios de B/.10,000.00
- 10 premios de B/.5,000.00
- 10 premios de B/.1,000.00
FUENTE: EFE