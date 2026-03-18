MEF anuncia sorteos de Lotería Fiscal: así puedes ganar hasta B/.10,000

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció las fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional correspondientes al mes de mayo de 2026, iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales en el país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Fechas por región

Los sorteos se realizarán en las siguientes fechas:

19 de mayo : Región 1 (Panamá)

: Región 1 (Panamá) 21 de mayo : Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién)

: Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién) 26 de mayo : Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas)

: Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas) 28 de mayo: Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034294104293540286?s=20&partner=&hide_thread=false El @Mef_Pma dio conocer las fechas en las que se realizarán los sorteos de la Lotería Fiscal Regional, correspondientes al mes de mayo.



-19 de mayo: Región 1 (Panamá)

-21 de mayo: Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién)

-26 de mayo: Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas)… pic.twitter.com/vRISvW2hXU — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Facturas válidas

El MEF detalló que podrán participar las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.

Requisitos para participar

Para formar parte del sorteo, los ciudadanos deben:

Colocar 5 facturas fiscales en un sobre blanco o manila (tamaño carta o menor)

Incluir en el exterior del sobre: Nombre completo Número de cédula Dirección Teléfono Correo electrónico



Las autoridades recalcaron que:

No se aceptan sobres de otros colores

No deben tener dibujos, stickers ni decoraciones

Una persona no puede ganar más de una vez en el mismo sorteo

Premios por sorteo

Cada sorteo entregará 25 premios, por un total de B/.110,000.00, distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

FUENTE: EFE