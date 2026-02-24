Lotería Fiscal 2026: este jueves 26 de febrero será el primer sorteo del año

La Lotería Fiscal Nacional realizará este jueves 26 de febrero su primer sorteo del año 2026, evento que se llevará a cabo en Soho Mall y que corresponde al cuarto sorteo de la primera fase del programa.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, tiene como objetivo combatir la evasión del ITBMS incentivando a los ciudadanos a exigir facturas en todas sus compras y servicios.

Buscan reducir la evasión del ITBMS

El programa promueve la cultura de facturación como mecanismo de control fiscal, permitiendo que los consumidores participen en sorteos al registrar sus comprobantes de pago.

La subsecretaria del MEF, Ana Amado, destacó que los resultados del año pasado superaron las expectativas iniciales.

"Con los tres sorteos realizados en septiembre, octubre y diciembre, hemos estimado que en concepto de ITBMS se recaudaron alrededor de 100 millones de dólares adicionales gracias a esta iniciativa", aseguró.

Impacto económico positivo con la Lotería Fiscal

Según datos oficiales, la estrategia no solo fomenta la transparencia fiscal, sino que también fortalece la recaudación tributaria del país, impactando directamente en los ingresos del Estado.

El sorteo de este 26 de febrero marca el inicio de las actividades del programa en 2026, con la expectativa de continuar generando resultados positivos en la lucha contra la evasión fiscal.