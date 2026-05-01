Lotería Fiscal 2026: DGI publica calendario de sorteos y fechas en mayo

La Dirección General de Ingresos (DGI) ha definido el cronograma de la Lotería Fiscal 2026, que para este mes de mayo implementará una modalidad de sorteos dividida en cuatro regiones estratégicas.
Los sorteos se realizarán durante la segunda quincena de mayo, agrupando las provincias por regiones.
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Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal 2026
Región 1- Panamá
- Fecha del sorteo: martes 19 de mayo
- Lugar del sorteo: Los Andes Mall
Región 2 - Panamá Oeste, Darién y Colón
- Fecha del sorteo: jueves 21 de mayo
- Lugar del sorteo: Westland Mall
Región 3 - Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
- Fecha del sorteo: martes 26 de mayo
- Lugar del sorteo: Federal Mall
Región 4 - Herrera, los Santos y Coclé
- Fecha del sorteo: jueves 28 de mayo
- Lugar del sorteo: Mall Paseo Central