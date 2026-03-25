Lotería Fiscal 2026: DGI anuncia nuevas restricciones y requisitos para participar

En el próximo mes de mayo se llevará a cabo en Panamá el segundo sorteo de 2026 de la Lotería Fiscal. Esta edición presenta una característica innovadora: la implementación de sorteos regionales en los que participarán todas las provincias del país.
Distribución Regional de la Lotería Fiscal:
- Región 1: Panamá.
- Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién.
- Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé.
Premios y restricciones de la Lotería Fiscal
- 10 premios de B/. 1,000.00
- 10 premios de B/. 5,000.00
- 5 premios de B/. 10,000.00
La DGI aclaró que una misma persona no podrá resultar ganadora más de una vez en el mismo sorteo; de ocurrir, el sobre será invalidado y se seleccionará un nuevo ganador.
Los sobres que contienen las facturas deben ser exclusivamente de color blanco o material manila, tamaño carta o menor. Deben estar libres de decoraciones, imágenes, calcomanías o elementos adicionales. Los sobres que no cumplan con estos requisitos serán anulados automáticamente.