Lotería Fiscal 2026: DGI anuncia nuevas restricciones y requisitos para participar

En el próximo mes de mayo se llevará a cabo en Panamá el segundo sorteo de 2026 de la Lotería Fiscal . Esta edición presenta una característica innovadora: la implementación de sorteos regionales en los que participarán todas las provincias del país.

La Dirección General de Ingresos (DGI) busca fortalecer la cultura tributaria mediante una participación más equitativa, agrupando las 10 provincias en cuatro regiones estratégicas:

Distribución Regional de la Lotería Fiscal:

Región 1: Panamá.

Panamá. Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién.

Panamá Oeste, Colón y Darién. Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé.

Premios y restricciones de la Lotería Fiscal

10 premios de B/. 1,000.00

10 premios de B/. 5,000.00

5 premios de B/. 10,000.00

La DGI aclaró que una misma persona no podrá resultar ganadora más de una vez en el mismo sorteo; de ocurrir, el sobre será invalidado y se seleccionará un nuevo ganador.

Los sobres que contienen las facturas deben ser exclusivamente de color blanco o material manila, tamaño carta o menor. Deben estar libres de decoraciones, imágenes, calcomanías o elementos adicionales. Los sobres que no cumplan con estos requisitos serán anulados automáticamente.