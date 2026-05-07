Panamá Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 15:15

Lotería Fiscal 2026: ¿hasta cuándo se pueden depositar las facturas?

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció las fechas oficiales para el cierre de urnas y los nuevos sorteos regionales de la Lotería Fiscal 2026.

Lotería Fiscal 2026: ¿hasta cuándo se pueden depositar las facturas?

Lotería Fiscal 2026: ¿hasta cuándo se pueden depositar las facturas?

María Hernández
Por María Hernández

La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que el vieres 15 de mayo de 2026 será el ultimo día para depositar facturas en las urnas habilitadas de la Lotería Fiscal Regional.

Las autoridades recordaron que únicamente participarán las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.

Fechas de los sorteos por región de la Lotería Fiscal

Martes 19 de mayo

  • Región 1: Panamá

Jueves 21 de mayo

  • Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 26 de mayo

  • Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Jueves 28 de mayo

  • Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

¿Cómo participar?

Los ciudadanos deberán colocar cinco facturas válidas dentro de sobres blancos o manila tamaño carta o más pequeños.

En la parte exterior del sobre deben incluir:

  • Nombre completo
  • Número de cédula
  • Dirección
  • Correo electrónico
  • Número telefónico

Las autoridades indicaron que no se permitirán sobres decorados, con stickers o de colores distintos al blanco o manila.

Premios de la Lotería Fiscal

Cada región entregará:

  • 5 premios de B/.10,000
  • 10 premios de B/.5,000
  • 10 premios de B/.1,000

Para un total de B/.110 mil por región.

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