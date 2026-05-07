Lotería Fiscal 2026: ¿hasta cuándo se pueden depositar las facturas?

La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que el vieres 15 de mayo de 2026 será el ultimo día para depositar facturas en las urnas habilitadas de la Lotería Fiscal Regional.

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Las autoridades recordaron que únicamente participarán las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.

Fechas de los sorteos por región de la Lotería Fiscal

Martes 19 de mayo

Región 1: Panamá

Jueves 21 de mayo

Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 26 de mayo

Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Jueves 28 de mayo

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

¿Cómo participar?

Los ciudadanos deberán colocar cinco facturas válidas dentro de sobres blancos o manila tamaño carta o más pequeños.

En la parte exterior del sobre deben incluir:

Nombre completo

Número de cédula

Dirección

Correo electrónico

Número telefónico

Las autoridades indicaron que no se permitirán sobres decorados, con stickers o de colores distintos al blanco o manila.

Premios de la Lotería Fiscal

Cada región entregará:

5 premios de B/.10,000

10 premios de B/.5,000

10 premios de B/.1,000

Para un total de B/.110 mil por región.