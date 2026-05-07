Lotería Fiscal 2026: ¿hasta cuándo se pueden depositar las facturas?

La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que el vieres 15 de mayo de 2026 será el ultimo día para depositar facturas en las urnas habilitadas de la Lotería Fiscal Regional.
Las autoridades recordaron que únicamente participarán las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.
Fechas de los sorteos por región de la Lotería Fiscal
Martes 19 de mayo
- Región 1: Panamá
Jueves 21 de mayo
- Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién
Martes 26 de mayo
- Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
Jueves 28 de mayo
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé
¿Cómo participar?
Los ciudadanos deberán colocar cinco facturas válidas dentro de sobres blancos o manila tamaño carta o más pequeños.
En la parte exterior del sobre deben incluir:
- Nombre completo
- Número de cédula
- Dirección
- Correo electrónico
- Número telefónico
Las autoridades indicaron que no se permitirán sobres decorados, con stickers o de colores distintos al blanco o manila.
Premios de la Lotería Fiscal
Cada región entregará:
- 5 premios de B/.10,000
- 10 premios de B/.5,000
- 10 premios de B/.1,000
Para un total de B/.110 mil por región.