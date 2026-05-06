Panamá gana arbitraje internacional y tribunal ordena pago de $900 mil

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la República de Panamá obtuvo un fallo favorable en el arbitraje internacional interpuesto en 2023 por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Mediante el Laudo con fecha del 5 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral determinó que el Estado panameño no infringió sus obligaciones bajo el tratado internacional. Como consecuencia de este dictamen, se resolvieron los siguientes puntos:
- Se desestimaron todos los reclamos presentados por el grupo bancario.
- El Tribunal ordenó a Banesco el pago de USD 900,000.00 a favor de Panamá, en concepto de honorarios legales y gastos derivados del proceso.
- La representación legal de Panamá estuvo a cargo de la reconocida firma internacional LALIVE.