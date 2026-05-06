Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 16:58

Panamá gana arbitraje internacional y tribunal ordena pago de $900 mil

El Tribunal Arbitral determinó que Panamá no infringió sus obligaciones bajo el tratado internacional.

Panamá gana arbitraje internacional.

Panamá gana arbitraje internacional.

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la República de Panamá obtuvo un fallo favorable en el arbitraje internacional interpuesto en 2023 por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La demanda se basaba en un supuesto incumplimiento de las obligaciones de Panamá bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá.

Mediante el Laudo con fecha del 5 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral determinó que el Estado panameño no infringió sus obligaciones bajo el tratado internacional. Como consecuencia de este dictamen, se resolvieron los siguientes puntos:

  • Se desestimaron todos los reclamos presentados por el grupo bancario.
  • El Tribunal ordenó a Banesco el pago de USD 900,000.00 a favor de Panamá, en concepto de honorarios legales y gastos derivados del proceso.
  • La representación legal de Panamá estuvo a cargo de la reconocida firma internacional LALIVE.
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