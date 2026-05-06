Panamá gana arbitraje internacional y tribunal ordena pago de $900 mil

Panamá gana arbitraje internacional. MEF

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la República de Panamá obtuvo un fallo favorable en el arbitraje internacional interpuesto en 2023 por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

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La demanda se basaba en un supuesto incumplimiento de las obligaciones de Panamá bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá.

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Mediante el Laudo con fecha del 5 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral determinó que el Estado panameño no infringió sus obligaciones bajo el tratado internacional. Como consecuencia de este dictamen, se resolvieron los siguientes puntos: Se desestimaron todos los reclamos presentados por el grupo bancario.

El Tribunal ordenó a Banesco el pago de USD 900,000.00 a favor de Panamá, en concepto de honorarios legales y gastos derivados del proceso.

La representación legal de Panamá estuvo a cargo de la reconocida firma internacional LALIVE. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052141960954016070&partner=&hide_thread=false El @Mef_Pma comunica que Panamá ganó el arbitraje internacional iniciado en 2023 por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por supuesto incumplimiento de sus obligaciones… pic.twitter.com/wytCQPRkB1 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026