CSS lanzará "Mi Receta Digital": pacientes podrán retirar medicamentos sin filas

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el lanzamiento de Mi Receta Digital, una herramienta que permitirá a los pacientes retirar medicamentos de forma más rápida, segura y sin filas innecesarias.

Este sistema estará integrado a Mi Caja Digital, consolidándose como el canal único para la emisión y validación de recetas médicas externas dentro de la red de farmacias institucionales.

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Mi Receta Digital: así podrás retirar medicamentos sin ir al hospital

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"Ya no necesitas hacer filas, llevar nada, todo a nivel privado se va a manejar con la propia herramienta… pic.twitter.com/fumiR1gtl0 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

Con esta nueva modalidad, los pacientes asegurados podrán:

Recibir recetas emitidas por médicos del sector privado

Registrar automáticamente los medicamentos en el sistema

Retirar sus medicinas en farmacias de la CSS sin trámites físicos

Según la entidad, el sistema estará disponible en un plazo aproximado de 15 a 20 días. “Ya no necesitas hacer filas, todo se manejará con la herramienta digital de la CSS”, destacaron las autoridades.

Modernización del sistema de salud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dinomonv24/status/2052031097655963865?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Será lanzado muy pronto!



Como parte de su proceso de modernización, la CSS lanzará Mi Receta Digital, integrada a Mi Caja Digital, el canal único y progresivo para la emisión y reconocimiento de recetas médicas externas hacia la red de farmacias institucional, permitiendo a los… pic.twitter.com/tg4ZeY8xcs — Dinomonv (@dinomonv24) May 6, 2026

La implementación de la receta digital forma parte de una estrategia más amplia de transformación tecnológica en la CSS, que incluye:

Modernización del sistema de cuotas obrero patronales

Integración de herramientas digitales en hospitales

Proyectos de telecirugía en el interior del país

Estas iniciativas buscan mejorar la eficiencia del sistema y agilizar la atención a los asegurados. El principal beneficio de esta plataforma será reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a medicamentos, especialmente para pacientes que se atienden fuera del sistema tradicional de la CSS.