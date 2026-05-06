CSS lanzará "Mi Receta Digital": pacientes podrán retirar medicamentos sin filas

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el lanzamiento de Mi Receta Digital, una herramienta que permitirá a los pacientes retirar medicamentos de forma más rápida, segura y sin filas innecesarias.
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Mi Receta Digital: así podrás retirar medicamentos sin ir al hospital
Con esta nueva modalidad, los pacientes asegurados podrán:
- Recibir recetas emitidas por médicos del sector privado
- Registrar automáticamente los medicamentos en el sistema
- Retirar sus medicinas en farmacias de la CSS sin trámites físicos
Según la entidad, el sistema estará disponible en un plazo aproximado de 15 a 20 días. “Ya no necesitas hacer filas, todo se manejará con la herramienta digital de la CSS”, destacaron las autoridades.
Modernización del sistema de salud
La implementación de la receta digital forma parte de una estrategia más amplia de transformación tecnológica en la CSS, que incluye:
- Modernización del sistema de cuotas obrero patronales
- Integración de herramientas digitales en hospitales
- Proyectos de telecirugía en el interior del país
Estas iniciativas buscan mejorar la eficiencia del sistema y agilizar la atención a los asegurados. El principal beneficio de esta plataforma será reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a medicamentos, especialmente para pacientes que se atienden fuera del sistema tradicional de la CSS.