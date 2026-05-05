Arraiján Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 17:54

Fiscalía General Electoral investiga la Alcaldía de Arraiján por presunto delito electoral

La Fiscalía Electoral desarrolla una nueva diligencia en la Alcaldía de Arraiján tras una autorización emitida por un juez de garantías electorales.

Marybi Ábrego

Marybi Ábrego, fiscal de Atención Primaria en la inspección en la  Alcaldía de Arraiján.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Fiscalía General Electoral desarrolló este martes 5 de mayo una nueva diligencia en la Alcaldía de Arraiján, como parte de una investigación por la presunta comisión de un delito electoral. La acción se realizó tras la presentación de una autorización emitida por un juez de garantías electorales.

La inspección incluyó el despacho superior, el Departamento de Compras y la Dirección Administrativa del municipio.

"Es por la utilización de bienes y recursos del Estado en algún tipo de beneficio", explicó Marybi Ábrego, fiscal de Atención Primaria de la institución, sobre esta acción.

En el sitio se presentaron unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional para colaborar con el proceso. Hasta el momento, las autoridades continúan con las inspecciones para garantizar una investigación eficaz.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) inició una investigación formal en la Alcaldía de Arraiján este lunes tras denuncias sobre el uso indebido de imágenes de personas menores de edad en vehículos oficiales de transporte estudiantil y en redes sociales.

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