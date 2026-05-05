Polémica en la UNACHI: docentes denuncian deuda millonaria con el pago del seguro

La Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ) se encuentra en el centro de la polémica luego de que la asociación de docentes alertara sobre una presunta deuda cercana a los 12 millones de dólares relacionada con el pago del seguro y otras irregularidades en los pagos de administrativos y docentes.

Según lo expuesto por los profesores, la situación ha salido a la luz a través de redes sociales, donde incluso se han compartido documentos que respaldarían el incumplimiento en los pagos.

Además, se conoció que se realizó una reunión a puerta cerrada entre altas autoridades para abordar el presupuesto de la institución,

Crisis en la UNACHI: profesores denuncian irregularidades

El profesor Cristian Nieto, miembro de la asociación de profesores, manifestó que la situación es alarmante.

“Hay una situación preocupante. Se nos ha dicho que no hay dinero suficiente para pagar quincenas. Le pedimos a la rectora, Etelvina de Bonagas, que explique ante la comunidad universitaria la realidad en la que nos encontramos”, señaló.

Asimismo, indicó que al intentar acceder a la plataforma de la Caja de Seguro Social para obtener la ficha, el sistema rechaza la solicitud debido al incumplimiento en el pago de las cuotas, a pesar de que a los funcionarios sí se les descuenta la parte correspondiente.

Ante esto, solicitan mayor transparencia y una pronta aclaración por parte de las autoridades para conocer el estado real de las finanzas de la institución.