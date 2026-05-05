Canciller panameño aborda seguridad en el Estrecho de Ormuz con el Reino de Bahréin

Canciller Javier Martínez - Acha, y el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Bahréin.

El canciller de Panamá , Javier Martínez - Acha, sostuvo este martes una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, para abordar temas de seguridad marítima, con especial atención a la situación en el Estrecho de Ormuz.

Asimismo, intercambiaron opiniones sobre la importancia de garantizar la libertad de navegación y la estabilidad regional, así como la necesidad de impulsar iniciativas de carácter humanitario con la comunidad internacional.

Ambos reafirmaron su compromiso, en su calidad de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de promover el flujo seguro del comercio internacional, garantizar la seguridad alimentaria y las cadenas de suministro, y contribuir a los esfuerzos orientados al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, según detalló la Cancillería de Panamá.