Placas vencidas en Panamá 2026: así puedes sacar el salvoconducto temporal

La Alcaldía de Panamá mantiene habilitado el salvoconducto temporal para conductores con placas vencidas, debido a la suspensión en la entrega de nuevas matrículas a nivel nacional.
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Salvoconducto 2026: guía rápida para conductores
El salvoconducto permite circular legalmente y tiene una vigencia de seis meses, según la fecha de vencimiento de la placa del vehículo.
Actualmente, solo se están entregando placas para autos nuevos, mientras se normaliza el suministro para el resto del parque vehicular.
¿Cómo sacar el salvoconducto?
Para obtener el permiso, debes ingresar a la plataforma digital de la Alcaldía y seguir estos pasos:
- Registrarte con tu número de contribuyente y correo electrónico
- Iniciar sesión en el sistema
- Seleccionar la opción “vehículos”
- Hacer clic en salvoconducto temporal
- Completar los datos solicitados (incluye número de WhatsApp)
- Si tienes varios autos, seleccionar el vehículo correspondiente
- Enviar la solicitud
Se espera que a mediados de año se normalice la entrega para el resto de los vehículos, una vez la ATTT complete los procesos correspondientes.
En espera de actualización
La Alcaldía indicó que anunciará progresivamente la entrega de placas atrasadas conforme reciba los lotes pendientes.