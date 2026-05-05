Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del miércoles 6 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 6 de mayo formalmente el proceso de recepción de documentos, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 6 de mayo
Provincia de Colón - IFARHU de Colón
- Universidad Especializada de las Américas - Sede de Colón
Provincia de Panamá
San Miguelito - agencia regional de San Miguelito
- José Domingo Espinar
- Amelia Denis
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este
- Tocumen
Provincia de Panamá Oeste
Distrito de Arraiján - oficina regional de Westland Mall
- Arraiján
- Santa Clara
- Nuevo emperador
Distrito de chame - agencia regional de Coronado
- El Líbano
- Bejuco
- Punta Chame
- Chame
- Las Lajas
Distrito de Chorrera - colegios y terrenos de la feria de la chorrera.
- Barrio Balboa
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.