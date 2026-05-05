Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del miércoles 6 de mayo

Recepción de documentos del Concurso General 2026.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 6 de mayo formalmente el proceso de recepción de documentos, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 6 de mayo

Provincia de Colón - IFARHU de Colón

Universidad Especializada de las Américas - Sede de Colón

Provincia de Panamá

San Miguelito - agencia regional de San Miguelito

José Domingo Espinar

Amelia Denis

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este

Tocumen

Provincia de Panamá Oeste

Distrito de Arraiján - oficina regional de Westland Mall

Arraiján

Santa Clara

Nuevo emperador

Distrito de chame - agencia regional de Coronado

El Líbano

Bejuco

Punta Chame

Chame

Las Lajas

Distrito de Chorrera - colegios y terrenos de la feria de la chorrera.

Barrio Balboa

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.