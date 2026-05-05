Embajada de China en Panamá rechaza acusaciones de EE.UU. sobre ciberataques

La Embajada de China en Panamá emitió una declaración oficial en respuesta a recientes comentarios del embajador de Estados Unidos en Panamá, quien habría utilizado el Convenio de Budapest para referirse a temas de ciberseguridad y a la empresa Huawei.

En el comunicado, fechado el 4 de mayo de 2026, la parte china expresó su firme oposición a estas declaraciones, calificándolas como carentes de sentido común y basadas en interpretaciones incorrectas.

Según la declaración, el Convenio de Budapest, establecido en 2001 principalmente por países de la Unión Europea y Estados Unidos, no tiene carácter global. La Embajada señaló que solo 81 de los 195 países forman parte del acuerdo, mientras que 114 no lo han suscrito.

En ese sentido, cuestiona la afirmación de que China sea “uno de los pocos países” que no han firmado el convenio.

Embajada de China en Panamá responde a señalamientos

El portavoz reiteró que China se considera una firme defensora de la ciberseguridad y que rechaza y combate todo tipo de ciberataques. Además, indicó que el país está dispuesto a fortalecer la cooperación internacional mediante diálogos bilaterales y mecanismos de asistencia judicial, basados en el respeto mutuo y beneficios recíprocos.

Asimismo, el comunicado señala que las acusaciones de Estados Unidos contra el gobierno chino o sus empresas carecen de evidencias, calificándolas como “manipulación política”.

En otro punto, la declaración sostiene que Estados Unidos es el mayor origen de ciberataques a nivel mundial, al que describe como un “imperio de hackeos”.

También afirma que, durante años, ha realizado operaciones de vigilancia, escuchas y ciberataques a gran escala, incluyendo en esta región, y califica las declaraciones del embajador como un caso de “el ladrón juzga por su condición”.