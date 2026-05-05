Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 08:56

Mensaje a diputados en China: Canciller pide defender soberanía por buques retenidos

El canciller de Panamá pidió a diputados en China transmitir respeto a la soberanía ante detenciones de buques panameños.

Canciller pide respetar Constitución panameña 

Canciller pide respetar Constitución panameña 

@CancilleriaPma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, instó a los diputados panameños que se encuentran en China a transmitir un mensaje claro de respeto a la soberanía nacional, en medio del aumento de detenciones de buques con bandera panameña en puertos de ese país.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión por la situación de la marina mercante panameña, uno de los pilares del comercio internacional del país.

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Canciller pide firmeza ante detención de buques panameños

El canciller enfatizó que Panamá mantiene una relación de respeto con China, pero subrayó que las decisiones nacionales están fundamentadas en el orden constitucional.

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“Panamá respeta a China, pero Panamá primero respeta la Constitución de nuestro país, y por tanto un fallo de la Corte debe acatarse”, expresó. “Panamá respeta a China, pero Panamá primero respeta la Constitución de nuestro país, y por tanto un fallo de la Corte debe acatarse”, expresó.

Asimismo, advirtió que estas situaciones no deben ser utilizadas como mecanismos de presión económica contra el sector marítimo panameño.

Preocupación por la marina mercante

El jefe de la diplomacia panameña señaló que cualquier acción que afecte a buques con bandera panameña podría tener implicaciones para la competitividad del país en el ámbito marítimo.

En ese sentido, reiteró la importancia de mantener relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y el cumplimiento del derecho.

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