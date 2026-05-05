Mensaje a diputados en China: Canciller pide defender soberanía por buques retenidos

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, instó a los diputados panameños que se encuentran en China a transmitir un mensaje claro de respeto a la soberanía nacional, en medio del aumento de detenciones de buques con bandera panameña en puertos de ese país.
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Canciller pide firmeza ante detención de buques panameños
El canciller enfatizó que Panamá mantiene una relación de respeto con China, pero subrayó que las decisiones nacionales están fundamentadas en el orden constitucional.
Asimismo, advirtió que estas situaciones no deben ser utilizadas como mecanismos de presión económica contra el sector marítimo panameño.
Preocupación por la marina mercante
El jefe de la diplomacia panameña señaló que cualquier acción que afecte a buques con bandera panameña podría tener implicaciones para la competitividad del país en el ámbito marítimo.
En ese sentido, reiteró la importancia de mantener relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y el cumplimiento del derecho.