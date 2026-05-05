Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 07:23

Operación Courier: 11 aprehendidos por red de tráfico de drogas en empresas de envíos

Autoridades desarticulan red de tráfico de drogas mediante envíos en Panamá. Hay 11 personas aprehendidas en la Operación Courier.

Operación Courier desarticula grupo criminal

Operación Courier desarticula grupo criminal

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 11 personas fueron aprehendidas durante la Operación Courier, desarrollada por las autoridades para desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas a través de empresas de envíos.

De acuerdo con los informes preliminares, la organización utilizaba servicios de mensajería para movilizar presuntas sustancias ilícitas, como parte de un esquema que buscaba evadir los controles de seguridad.

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Operación Courier: 11 detenidos por tráfico de drogas en Panamá

Las investigaciones apuntan a que la red operaba mediante el envío de paquetes, aprovechando el volumen de operaciones de las empresas logísticas para ocultar la droga.

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Este tipo de modalidad ha sido identificada como una de las estrategias utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de sustancias ilícitas dentro y fuera del país.

Narcotráfico en paquetes: autoridades capturan a 11

Las autoridades indicaron que la operación forma parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico y desmantelar redes delictivas que operan utilizando plataformas comerciales.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.

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