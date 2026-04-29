Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 11:15

Operación "Fraude Total 3.0": aprehenden a cuatro por desfalco de más de B/.786 mil en Panamá

Cuatro personas fueron aprehendidas por un desfalco de más de B/.786 mil en un banco. Operativo “Fraude Total 3.0” se realizó en Panamá y Chiriquí.

Aprehenden a cuatro por desfalco de más de B/.786 mil en Panamá

Aprehenden a cuatro por desfalco de más de B/.786 mil en Panamá

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Cuatro personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con un desfalco de B/. 786,171.98 en perjuicio de una entidad bancaria, durante allanamientos realizados por la Fiscalía contra el Orden Económico y la Policía Nacional.

Las diligencias se desarrollaron de forma simultánea en:

  • Provincia de Panamá
  • Provincia de Chiriquí

Como parte de la operación denominada “Fraude Total 3.0”, enfocada en delitos financieros.

Contenido relacionado: Aumentan homicidios en Panamá: Policía responde y refuerza operativos

Investigación por desfalco económico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049513176169898075?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con las autoridades, los aprehendidos estarían vinculados a un esquema de fraude que causó un perjuicio económico superior a los 786 mil balboas a una entidad bancaria.

El caso es investigado por la Fiscalía contra el Orden Económico, que mantiene abiertas las diligencias para determinar la posible participación de más personas.

Operación contra el fraude financiero

Este tipo de operativos forma parte de las acciones del Ministerio Público para combatir:

  • Delitos bancarios
  • Fraudes electrónicos
  • Redes de estafa organizada

Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones en el marco de esta investigación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Administrador del Canal de Panamá destaca proyecto de Río Indio ante retos por el fenómeno de El Niño

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 continuará en Panamá Oeste

Superintendencia de Bancos advierte sobre estafas: no solicita pagos ni ofrece préstamos

Recomendadas

Más Noticias