Operación "Fraude Total 3.0": aprehenden a cuatro por desfalco de más de B/.786 mil en Panamá

Cuatro personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con un desfalco de B/. 786,171.98 en perjuicio de una entidad bancaria, durante allanamientos realizados por la Fiscalía contra el Orden Económico y la Policía Nacional.
- Provincia de Panamá
- Provincia de Chiriquí
Como parte de la operación denominada “Fraude Total 3.0”, enfocada en delitos financieros.
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Investigación por desfalco económico
De acuerdo con las autoridades, los aprehendidos estarían vinculados a un esquema de fraude que causó un perjuicio económico superior a los 786 mil balboas a una entidad bancaria.
El caso es investigado por la Fiscalía contra el Orden Económico, que mantiene abiertas las diligencias para determinar la posible participación de más personas.
Operación contra el fraude financiero
Este tipo de operativos forma parte de las acciones del Ministerio Público para combatir:
- Delitos bancarios
- Fraudes electrónicos
- Redes de estafa organizada
Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones en el marco de esta investigación.