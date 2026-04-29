Aumentan homicidios en Panamá: Policía responde y refuerza operativos

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoció un aumento en los homicidios y hechos de violencia durante el mes de abril, aunque aseguró que la institución mantiene estrategias firmes para combatir el crimen organizado.
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Aumento en homicidios: “No estamos improvisando”
Ante críticas a su gestión, incluyendo cuestionamientos del diputado Jairo Salazar, el jefe policial defendió las acciones que se están ejecutando a nivel nacional. “La Policía Nacional no está improvisando, está ejecutando planes”, sostuvo.
Indicó que actualmente se encuentran en la fase II de operativos de control territorial, con intervenciones en zonas consideradas de alto riesgo.
Operativos en zonas clave
Entre las áreas prioritarias mencionadas:
- Colón: Aseguró que ha mejorado sus estadísticas, con ocho homicidios menos que el año pasado
- San Miguelito: Señalado como un área compleja por la presencia de pandillas
- Curundú: Allanamientos recientes como parte de operativos
- Pacora: Captura de 24 personas vinculadas al microtráfico
Crimen también opera desde cárceles
Fernández advirtió que el crimen organizado no solo está en las calles, sino también dentro del sistema penitenciario.
- Operativos “Armagedón” buscan decomisar equipos tecnológicos
- Se investiga el ingreso de sustancias ilícitas a centros penitenciarios
- Áreas cercanas a La Joya y La Joyita son señaladas como puntos críticos
Refuerzan vigilancia con tecnología
Como parte de la nueva fase de seguridad, la Policía ha incrementado el uso de:
- Drones
- Equipos tecnológicos
- Mayor presencia policial en zonas de impacto