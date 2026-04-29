Aumentan homicidios en Panamá: Policía responde y refuerza operativos

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoció un aumento en los homicidios y hechos de violencia durante el mes de abril, aunque aseguró que la institución mantiene estrategias firmes para combatir el crimen organizado.

Fernández confirmó que las estadísticas reflejan un incremento en los asesinatos, en medio de una ola de violencia vinculada a pandillas y estructuras criminales. “Hemos tenido un alza en la cantidad de homicidios en el mes de abril”, afirmó.

Contenido relacionado: Precios del combustible cambian esta semana: gasolina de 95 podría subir

Aumento en homicidios: “No estamos improvisando”

Ante críticas a su gestión, incluyendo cuestionamientos del diputado Jairo Salazar, el jefe policial defendió las acciones que se están ejecutando a nivel nacional. “La Policía Nacional no está improvisando, está ejecutando planes”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049454555453165875?s=20&partner=&hide_thread=false “Estamos en la fase dos de la contención que estamos llevando a cabo a nivel nacional, principalmente en las cinco zonas que son las zonas de impacto, desde ayer comenzamos esta fase número dos donde comenzamos a utilizar más equipos tecnológicos, drones y demás”, Jaime… pic.twitter.com/09KqYCV94d — Telemetro Reporta (@TReporta) April 29, 2026

Indicó que actualmente se encuentran en la fase II de operativos de control territorial, con intervenciones en zonas consideradas de alto riesgo.

Operativos en zonas clave

Entre las áreas prioritarias mencionadas:

Colón : Aseguró que ha mejorado sus estadísticas, con ocho homicidios menos que el año pasado

: Aseguró que ha mejorado sus estadísticas, con ocho homicidios menos que el año pasado San Miguelito : Señalado como un área compleja por la presencia de pandillas

: Señalado como un área compleja por la presencia de pandillas Curundú : Allanamientos recientes como parte de operativos

: Allanamientos recientes como parte de operativos Pacora: Captura de 24 personas vinculadas al microtráfico

Crimen también opera desde cárceles

Fernández advirtió que el crimen organizado no solo está en las calles, sino también dentro del sistema penitenciario.

Operativos “Armagedón” buscan decomisar equipos tecnológicos

Se investiga el ingreso de sustancias ilícitas a centros penitenciarios

Áreas cercanas a La Joya y La Joyita son señaladas como puntos críticos

Refuerzan vigilancia con tecnología

Como parte de la nueva fase de seguridad, la Policía ha incrementado el uso de:

Drones

Equipos tecnológicos

Mayor presencia policial en zonas de impacto