Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 09:10

Aumentan homicidios en Panamá: Policía responde y refuerza operativos

El director de la Policía, Jaime Fernández, confirma aumento de homicidios en abril y asegura que no improvisan. Anuncian operativos y uso de drones.

Aumentan homicidios en Panamá

Aumentan homicidios en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoció un aumento en los homicidios y hechos de violencia durante el mes de abril, aunque aseguró que la institución mantiene estrategias firmes para combatir el crimen organizado.

Fernández confirmó que las estadísticas reflejan un incremento en los asesinatos, en medio de una ola de violencia vinculada a pandillas y estructuras criminales. “Hemos tenido un alza en la cantidad de homicidios en el mes de abril”, afirmó.

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Aumento en homicidios: “No estamos improvisando”

Ante críticas a su gestión, incluyendo cuestionamientos del diputado Jairo Salazar, el jefe policial defendió las acciones que se están ejecutando a nivel nacional. “La Policía Nacional no está improvisando, está ejecutando planes”, sostuvo.

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Indicó que actualmente se encuentran en la fase II de operativos de control territorial, con intervenciones en zonas consideradas de alto riesgo.

Operativos en zonas clave

Entre las áreas prioritarias mencionadas:

  • Colón: Aseguró que ha mejorado sus estadísticas, con ocho homicidios menos que el año pasado
  • San Miguelito: Señalado como un área compleja por la presencia de pandillas
  • Curundú: Allanamientos recientes como parte de operativos
  • Pacora: Captura de 24 personas vinculadas al microtráfico

Crimen también opera desde cárceles

Fernández advirtió que el crimen organizado no solo está en las calles, sino también dentro del sistema penitenciario.

  • Operativos “Armagedón” buscan decomisar equipos tecnológicos
  • Se investiga el ingreso de sustancias ilícitas a centros penitenciarios
  • Áreas cercanas a La Joya y La Joyita son señaladas como puntos críticos

Refuerzan vigilancia con tecnología

Como parte de la nueva fase de seguridad, la Policía ha incrementado el uso de:

  • Drones
  • Equipos tecnológicos
  • Mayor presencia policial en zonas de impacto
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