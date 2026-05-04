Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 12:06

Calendario escolar 2026: esta es la fecha en que termina el primer trimestre

De acuerdo con el calendario escolar 2026, los estudiantes iniciarán su primera semana de vacaciones en junio.

Calendario escolar 2026: fechas de clases y vacaciones.

Calendario escolar 2026: fechas de clases y vacaciones.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) recuerda a la comunidad educativa que, según el calendario escolar 2026, el primer trimestre de clases está próximo a concluir. El periodo lectivo, que inició el pasado lunes 2 de marzo, finalizará formalmente el viernes 29 de mayo.

Tras el cierre del trimestre, los estudiantes de todo el país iniciarán su primera semana de vacaciones académicas a partir del lunes 1 de junio.

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Calendario Escolar 2026: Días libres para los estudiantes

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
  • Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
  • Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
  • Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
  • Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
  • Martes 8 de diciembre: Día de La Madre

  • De acuerdo con el calendario escolar 2026 establecido por el Ministerio de Educación (MEDUCA), se informa a la comunidad educativa que el próximo viernes 1 de mayo será día libre para todos los estudiantes de primaria, premedia y media a nivel nacional.

CALENDARIOESCOLAR2026
Calendario escolar 2026 del MEDUCA.

Calendario escolar 2026 del MEDUCA.

Calendario escolar 2026

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.

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