Calendario escolar 2026: esta es la fecha en que termina el primer trimestre

El Ministerio de Educación (MEDUCA) recuerda a la comunidad educativa que, según el calendario escolar 2026 , el primer trimestre de clases está próximo a concluir. El periodo lectivo, que inició el pasado lunes 2 de marzo, finalizará formalmente el viernes 29 de mayo.

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Tras el cierre del trimestre, los estudiantes de todo el país iniciarán su primera semana de vacaciones académicas a partir del lunes 1 de junio.

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Calendario Escolar 2026: Días libres para los estudiantes

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia

Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España

Martes 8 de diciembre: Día de La Madre

De acuerdo con el calendario escolar 2026 establecido por el Ministerio de Educación (MEDUCA), se informa a la comunidad educativa que el próximo viernes 1 de mayo será día libre para todos los estudiantes de primaria, premedia y media a nivel nacional.

CALENDARIOESCOLAR2026 Calendario escolar 2026 del MEDUCA. MEDUCA

Calendario escolar 2026

Primer Trimestre

Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones