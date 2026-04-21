Nueva estrategia del MEDUCA guiará a estudiantes en la elección de su bachillerato

El Ministerio de Educación (MEDUCA) presentó oficialmente el proyecto "Ruta de Orientación Vocacional", una iniciativa diseñada para fortalecer la toma de decisiones de los estudiantes de premedia respecto a su futuro académico y profesional.
Declaraciones de las autoridades
La ministra de Educación, Lucy Molinar, enfatizó que el objetivo central es proveer información técnica y capacitación oportuna. Con esto, se busca que los jóvenes de premedia cuenten con las herramientas necesarias para elegir el bachillerato que mejor se adapte a sus aptitudes antes de culminar la secundaria.
Proyecciones del programa
- Graduandos: Este proceso de guía se replicará con los alumnos de duodécimo grado, enfocándose en la transición hacia los estudios universitarios.
- Expansión: A futuro, el MEDUCA contempla implementar este modelo de orientación desde el sexto grado de primaria, para iniciar el proceso de autoconocimiento de forma temprana.