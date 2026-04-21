Nueva estrategia del MEDUCA guiará a estudiantes en la elección de su bachillerato

El MEDUCA guiará a estudiantes en la elección de su bachillerato. MEDUCA

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (MEDUCA) presentó oficialmente el proyecto "Ruta de Orientación Vocacional", una iniciativa diseñada para fortalecer la toma de decisiones de los estudiantes de premedia respecto a su futuro académico y profesional.

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Alcance y acompañamiento El programa contará con la participación de 350 especialistas en orientación, quienes brindarán acompañamiento integral a los alumnos. En esta etapa inicial, el proyecto realizará un recorrido por 20 centros educativos seleccionados a nivel nacional.

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Declaraciones de las autoridades La ministra de Educación, Lucy Molinar, enfatizó que el objetivo central es proveer información técnica y capacitación oportuna. Con esto, se busca que los jóvenes de premedia cuenten con las herramientas necesarias para elegir el bachillerato que mejor se adapte a sus aptitudes antes de culminar la secundaria. Proyecciones del programa Graduandos: Este proceso de guía se replicará con los alumnos de duodécimo grado, enfocándose en la transición hacia los estudios universitarios.

Expansión: A futuro, el MEDUCA contempla implementar este modelo de orientación desde el sexto grado de primaria, para iniciar el proceso de autoconocimiento de forma temprana. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046657041599475816&partner=&hide_thread=false A partir de este miércoles 22 de abril el Ministerio de Educación implementará el programa “Ruta vocacional”, a través del cual 350 orientadores recorrerán 20 centros educativos a nivel nacional con el objetivo de ayudar a los estudiantes de premedia a elegir su bachiller de… pic.twitter.com/q8iyBEMVJ7 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 21, 2026