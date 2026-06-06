Agroferias del IMA en Panamá para la próxima semana: lista completa

Agroferias del IMA en Panamá. @IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 8 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA para el martes 6 de junio Coclé Cancha multiuso de la barriada Guadalupe, en Aguadulce cabecera. Darién Frente al Minisuper Canglón, en Metetí, en el distrito de Pinogana. Colón Cancha de fútbol de Cacique, corregimiento de Cacique, en Portobelo. Panamá Cancha deportiva de Cermeño, distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de Nancito, distrito de Remedios. Panamá Este Parque central de Pacora, en el distrito de Panamá.

Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo. Herrera Cancha comunal de El Portero, en Menchaca, distrito de Ocú. Veraguas Escuela de Los Llanos, en El Guay, distrito de Santa Fe.

Casa comunal de Boró, en el distrito de La Mesa. Bocas del Toro Parque de El Empalme, distrito de Changuinola.