Panamá Nacionales -  6 de junio de 2026 - 14:50

Agroferias del IMA en Panamá para la próxima semana: lista completa

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias deben llevar sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 8 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA para el martes 6 de junio

Coclé

  • Cancha multiuso de la barriada Guadalupe, en Aguadulce cabecera.

Darién

  • Frente al Minisuper Canglón, en Metetí, en el distrito de Pinogana.

Colón

  • Cancha de fútbol de Cacique, corregimiento de Cacique, en Portobelo.

Panamá

  • Cancha deportiva de Cermeño, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Nancito, distrito de Remedios.

Panamá Este

  • Parque central de Pacora, en el distrito de Panamá.
  • Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo.

Herrera

  • Cancha comunal de El Portero, en Menchaca, distrito de Ocú.

Veraguas

  • Escuela de Los Llanos, en El Guay, distrito de Santa Fe.
  • Casa comunal de Boró, en el distrito de La Mesa.

Bocas del Toro

  • Parque de El Empalme, distrito de Changuinola.
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