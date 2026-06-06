Panamá Nacionales -  6 de junio de 2026 - 15:18

SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas a nivel nacional

El SINAPROC advirtió que en un período de tres días estas cifras podrían alcanzar grandes acumulados de lluvias.

Lluvias en Panamá para las próximas semanas. 

Lluvias en Panamá para las próximas semanas. 

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene vigente un aviso de prevención ante las condiciones inestables que podrían generar lluvias significativas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos puntos del país.

De acuerdo con el reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), este escenario de inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional provocará acumulados de lluvia diarios de entre 25 y 110 milímetros.

Asimismo, la entidad advirtió que en un período de tres días estas cifras podrían alcanzar acumulados de entre 75 y 330 milímetros.

Debido a estas proyecciones, las autoridades alertan sobre un incremento en el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas y rurales, así como de deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

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