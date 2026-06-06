SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas a nivel nacional

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene vigente un aviso de prevención ante las condiciones inestables que podrían generar lluvias significativas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos puntos del país.

De acuerdo con el reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), este escenario de inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional provocará acumulados de lluvia diarios de entre 25 y 110 milímetros.

Asimismo, la entidad advirtió que en un período de tres días estas cifras podrían alcanzar acumulados de entre 75 y 330 milímetros.

Debido a estas proyecciones, las autoridades alertan sobre un incremento en el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas y rurales, así como de deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.