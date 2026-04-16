INADEH, ITSE y MEDUCA fortalecen la formación técnica en el país

En un esfuerzo sin precedentes por modernizar el sistema educativo, el INADEH, el ITSE y el MEDUCA formalizaron este jueves una alianza estratégica destinada a fortalecer la articulación de sus programas académicos.

El objetivo central de esta coordinación institucional es elevar los estándares de calidad en la formación técnica y garantizar que la oferta formativa esté alineada con las demandas actuales del mercado laboral panameño, facilitando trayectorias educativas más claras y directas para los jóvenes.

Como primera fase de esta colaboración, se acordó la implementación de un plan piloto que iniciará en las provincias de Colón, Panamá Oeste (específicamente en La Chorrera) y Veraguas. Este proyecto permitirá validar un modelo de articulación académica que busca optimizar la continuidad educativa, permitiendo que un estudiante pueda transitar entre niveles técnicos de manera fluida, sin duplicidad de contenidos y con certificaciones que respondan a los retos del desarrollo nacional.

Durante el encuentro, las autoridades enfatizaron que cada institución desempeñará un rol específico dentro del Marco Nacional de Cualificaciones, apostando por una capacitación pertinente y actualizada que genere oportunidades concretas de empleo.

Con esta integración, se espera no solo ampliar el abanico de especialidades disponibles, sino también reforzar la coordinación institucional para convertir la formación técnica en un motor que contribuya directamente al crecimiento económico y a la movilidad social en el país.