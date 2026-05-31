¡Atención beneficiarios! MIDES inicia pagos este 1 de junio

Este lunes 1 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el segundo periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para los beneficiarios que retiran sus dineros por las Tarjetas Clave Social.
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Calendario de pagos del MIDES 2026
Pago por tarjeta clave social
- Segundo pago: del 1 al 12 de junio
- Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Segundo pago: del 15 al 19 de junio
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre