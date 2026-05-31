Panamá Nacionales -  31 de mayo de 2026 - 17:17

¡Atención beneficiarios! MIDES inicia pagos este 1 de junio

Los desembolsos del MIDES se realizarán mediante ACH y en áreas de difícil acceso para los beneficiarios de todos los programas.

Pagos del MIDES 2026.

Pagos del MIDES 2026.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 1 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el segundo periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para los beneficiarios que retiran sus dineros por las Tarjetas Clave Social.

Los desembolsos se realizarán también en áreas de difícil acceso para los beneficiarios de los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

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Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

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