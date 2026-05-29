MIDES incorpora 3,705 nuevos beneficiarios a programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) realizó este jueves la entrega de la Tarjeta Clave Social a un total de 3,705 nuevos beneficiarios, quienes ingresarán a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC): 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio Nutricional de la Senapan.

Estos nuevos beneficiarios podrán acceder al segundo pago correspondiente al año 2026, el cual se realizará del 1 al 12 de junio a través de la Tarjeta Clave Social, mientras que en las áreas de difícil acceso los desembolsos se efectuarán del 15 al 19 de junio.

nuevos beneficiarios mides Nuevos beneficiarios del MIDES. MIDES

Desglose de los nuevos beneficiarios por programa:

120 a los 65: 2,875 personas (el programa con mayor captación).

Red de Oportunidades: 403 personas.

Bono Alimenticio Nutricional (Senapan): 217 personas.

Ángel Guardián: 210 personas.

Inversión del MIDES corresponsabilidades de los beneficiarios

La inversión destinada para esta nueva población beneficiaria asciende a B/. 1,179,120. Con estas inclusiones, la actual administración suma 11,423 panameños incorporados a los programas sociales en sus primeros 23 meses de gestión, con lo cual se fortalece la protección y atención de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, detalló la entidad.

El ministerio agregó que, del total de nuevos beneficiarios, 2,265 son mujeres procedentes de distintas regiones del país. Además, 3,538 personas corresponden a la modalidad de Tarjeta Clave Social (equivalentes al 95.49%), mientras que 167 beneficiarios pertenecen a áreas de difícil acceso (que representan el 4.51% restante).

MAPA-DE-INCLUSIONES-mides Total de beneficiarios del MIDES. MIDES

Por otro lado, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, dio a conocer que hasta el mes de octubre proyectan realizar más de 17 jornadas sociales en coordinación con otras entidades. El objetivo es beneficiar a cerca de 20 mil personas de diversas regiones con orientación sobre programas sociales, vacunación, giras médicas, asistencia agropecuaria y atención integral a comunidades vulnerables.

Cabe destacar que la permanencia en estos programas sociales incluye corresponsabilidades obligatorias relacionadas con la asistencia escolar, controles médicos y vacunación, especialmente en el caso de la Red de Oportunidades.