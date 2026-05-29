MIDES incorpora 3,705 nuevos beneficiarios a programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizó este jueves la entrega de la Tarjeta Clave Social a un total de 3,705 nuevos beneficiarios, quienes ingresarán a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC): 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio Nutricional de la Senapan.
Desglose de los nuevos beneficiarios por programa:
-
120 a los 65: 2,875 personas (el programa con mayor captación).
Red de Oportunidades: 403 personas.
Bono Alimenticio Nutricional (Senapan): 217 personas.
Ángel Guardián: 210 personas.
Inversión del MIDES corresponsabilidades de los beneficiarios
La inversión destinada para esta nueva población beneficiaria asciende a B/. 1,179,120. Con estas inclusiones, la actual administración suma 11,423 panameños incorporados a los programas sociales en sus primeros 23 meses de gestión, con lo cual se fortalece la protección y atención de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, detalló la entidad.
El ministerio agregó que, del total de nuevos beneficiarios, 2,265 son mujeres procedentes de distintas regiones del país. Además, 3,538 personas corresponden a la modalidad de Tarjeta Clave Social (equivalentes al 95.49%), mientras que 167 beneficiarios pertenecen a áreas de difícil acceso (que representan el 4.51% restante).
Por otro lado, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, dio a conocer que hasta el mes de octubre proyectan realizar más de 17 jornadas sociales en coordinación con otras entidades. El objetivo es beneficiar a cerca de 20 mil personas de diversas regiones con orientación sobre programas sociales, vacunación, giras médicas, asistencia agropecuaria y atención integral a comunidades vulnerables.
Cabe destacar que la permanencia en estos programas sociales incluye corresponsabilidades obligatorias relacionadas con la asistencia escolar, controles médicos y vacunación, especialmente en el caso de la Red de Oportunidades.