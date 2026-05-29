Marea Roja, la piel de un país.

En Panamá, todos somos MAREA ROJA . Y ahora… también lo llevamos puesto. Este jueves 28 de mayo de 2026, celebramos el lanzamiento oficial del rebranding de MAREA ROJA, una de las marcas más emblemáticas del deporte y la cultura popular panameña, presentando una nueva identidad visual, una línea exclusiva de mercancía oficial y el estreno de la nueva plataforma de e-commerce fanspty.com .

La historia de MAREA ROJA nació desde la pasión de un país entero. El domingo 16 de julio del año 2000, durante el histórico encuentro entre Panamá y México en el Estadio Rommel Fernández, ocurrió algo que transformó para siempre la manera de vivir el fútbol en Panamá.

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Días antes de ese partido, comenzó a sonar el icónico jingle de Marea Roja del artista Papa Chan, acompañado de una invitación simple, pero poderosa: vestir de rojo y apoyar a la selección nacional.

camisa de la marea roja La historia de MAREA ROJA nació desde la pasión de un país entero. Cortesía

La respuesta fue histórica

Miles de panameños llenaron las gradas completamente vestidos de rojo, creando una imagen inolvidable que dio origen al movimiento que hoy conocemos como MAREA ROJA. Más que una afición, se convirtió en un símbolo nacional de orgullo, unión y pasión.

Hoy, más de 25 años después, MAREA ROJA entra en una nueva etapa.

Durante el evento se presentará oficialmente el nuevo logo de la marca, con una propuesta visual moderna, atrevida y alineada con las nuevas generaciones, sin perder la esencia que convirtió a MAREA ROJA en un ícono del país.

Además, se lanzará la nueva colección oficial de polos tipo chemise y gorras deportivas, diseñada con un estilo fresco, urbano y auténticamente panameño. Una línea creada para que la pasión por Panamá también se convierta en parte del estilo diario de los fanáticos.

Porque ahora la MAREA ROJA no solamente se vive en el estadio.

gorra marea roja Los productos oficiales estarán disponibles a través de fanspty.com. Cortesía

Ahora también se lleva puesta

Los productos oficiales estarán disponibles a través de fanspty.com, la nueva plataforma de e-commerce desarrollada para conectar a los fanáticos con productos, experiencias y artículos que representan la identidad deportiva y cultural de Panamá.

Con polos bien “prittys” y gorras demasiado pasadas, MAREA ROJA inicia una nueva era donde la pasión, el orgullo y el estilo se unen bajo una misma identidad.

MAREA ROJA no es solo una marca. Es la piel de un país.