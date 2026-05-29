MiBus reorganiza rutas en el intercambiador de Villa Zaita desde el 1 de junio

El Sistema de Transporte Masivo, MiBus, informó sobre la reorganización de sus rutas en el intercambiador de la estación del Metro de Villa Zaita, la cual empezará a regir a partir del lunes 1 de junio. Es importante que los usuarios tengan en cuenta que ya no se estará brindando servicio en la parada regular a nivel de calle.
Rutas del Intercambiador de Villa Zaita
En la siguiente infografía podrá conocer las rutas disponibles, así como las puertas asignadas para el abordaje de los usuarios.
Los horarios de operación de las rutas varían conforme al plan de contingencia vigente. Para obtener información actualizada, visite el sitio web oficial: https://www.mibus.com.pa/.