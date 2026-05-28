Fiscalía investiga red de falsificación y blanqueo ligada a fondos de la UNACHI

Dos personas fueron aprehendidas en el sector de la 24 de Diciembre tras una serie de diligencias de allanamiento. Ambos sospechosos son señalados por su presunta vinculación en una red dedicada a la falsificación de documentos, delitos financieros y blanqueo de capitales, la cual causó una lesión económica de 980,000 dólares en perjuicio de una entidad bancaria.
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El mecanismo: Los implicados lograron hacer efectivos dos cheques falsos girados de una cuenta perteneciente a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
Las cuantías: Cada documento alterado poseía un valor aproximado de 490,000 dólares.
El blanqueo: Una vez que el banco liberó los fondos, la red criminal ejecutó de inmediato la fase de estratificación, transfiriendo el dinero hacia las cuentas de terceras personas para intentar borrar el rastro delictivo.
Con estas dos últimas capturas, las autoridades siguen desmantelando una estructura organizada que ya cuenta con múltiples implicados bajo custodia de la justicia, entre ellos un empresario y siete personas adicionales, así como exfuncionarios de la entidad bancaria