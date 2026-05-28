Fiscalía investiga red de falsificación y blanqueo ligada a fondos de la UNACHI

Dos personas fueron aprehendidas en el sector de la 24 de Diciembre tras una serie de diligencias de allanamiento. Ambos sospechosos son señalados por su presunta vinculación en una red dedicada a la falsificación de documentos, delitos financieros y blanqueo de capitales, la cual causó una lesión económica de 980,000 dólares en perjuicio de una entidad bancaria.