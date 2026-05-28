Selección de Panamá visita el Palacio de Las Garzas y Mulino entrega pasaporte a Christiansen

Selección de Panamá en el Palacio de Las Garzas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó el pabellón nacional al jugador Erick Davis, uno de los capitanes de la Selección de Panamá . El elenco panameño fue recibido con honores en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, previo a su histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 a partir de junio.

Durante el acto, el mandatario destacó el esfuerzo conjunto de los jugadores y del cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen para colocar a Panamá en el sitial más alto del fútbol internacional.

El presidente enfatizó que Panamá se ha consolidado como una "nación futbolera" gracias al camino abierto por generaciones anteriores de futbolistas, un esfuerzo que hoy rinde frutos con esta segunda clasificación a una cita de categoría absoluta.

Mulino entregó formalmente el pasaporte panameño al director técnico Thomas Christiansen. En representación de la plantilla, el mediocampista Edgar Yoel Bárcenas le obsequió al mandatario una camiseta oficial firmada de la Selección Nacional.

Al acto asistieron altas autoridades gubernamentales y del ámbito deportivo, entre ellos el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez; y el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Manuel Arias, junto al cuerpo técnico y delegados especiales.