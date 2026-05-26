Mundial 2026: Thomas Christiansen habla sobre la lesión de "Coco" Carrasquilla

El director técnico de la selección panameña, Thomas Christiansen, habló sobre la situación del mediocampista Adalberto Carrasquilla luego de revelar la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 .

Según explicó el estratega, hasta ayer el equipo de “Coco” logró comunicarse con el cuerpo técnico de Panamá para brindar detalles sobre la condición del jugador.

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Christiansen señaló que en las primeras 24 horas no es posible tener un diagnóstico definitivo debido a los procesos médicos que deben realizarse tras una lesión de este tipo.

Además, reconoció que las imágenes observadas durante el partido no coinciden completamente con el informe enviado a la selección panameña, por lo que la federación ya realizó consultas con el cuerpo médico que apoya al combinado nacional para conocer el verdadero alcance de la lesión.

El entrenador también dejó claro que, debido a la incertidumbre del caso, decidió mantener a Carrasquilla dentro de la lista oficial de convocados para el Mundial 2026.

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Thomas Christiansen explica lo sucedido con Adalberto Carrasquilla y las pruebas médicas.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/Y8v6Ydt2Wy — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 26, 2026

Mundial 2026: Thomas Christiansen habló sobre Aníbal Godoy

Luego de que Aníbal Godoy abandonara en el medio tiempo el más reciente partido de San Diego FC debido a una molestia física. El director técnico hablo sobre la situación, Christiansen, explicó que el jugador permanecerá algunos días más en las instalaciones de su club para continuar con su recuperación.

Según detalló el técnico, la decisión responde a temas de comodidad y a los implementos médicos disponibles dentro del equipo estadounidense, con el objetivo de acelerar su proceso de recuperación.

Christiansen además confirmó que Godoy se integrará posteriormente a la concentración de Panamá en San Luis, donde continuará la preparación de la selección rumbo al Mundial 2026.