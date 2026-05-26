Thomas Christiansen explica por qué Kadir Barría quedó fuera del Mundial 2026.

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen , aclaró los motivos de la ausencia del mediocampista Kadir Barría en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026, recordando que el reglamento solo le permite convocar a 26 futbolistas.

"En lo deportivo no tengo que discutir nada, porque yo creo que todos hemos hecho nuestros análisis. Todos buscamos el bien del fútbol panameño, de su selección, y no va por un jugador, no va por circunstancias; va por intentar llevar lo que tú crees que es lo mejor para el rendimiento de esta selección", aseguró el estratega hispano-danés.

Asimismo, Christiansen admitió que ha tomado decisiones equivocadas en el pasado, pero reiteró que su responsabilidad actual es elegir a los jugadores que considera mejor preparados para la cita mundialista.

El atacante, de 18 años, milita en el Botafogo de la liga brasileña y ha sido una de las figuras relevantes en la Copa Sudamericana. A pesar de su buen momento, quedó fuera del corte final; sin embargo, tanto él como Iván Anderson, Víctor Griffith y José Murillo se mantienen en la lista de reserva ante cualquier eventualidad.