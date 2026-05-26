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Mundial 2026 Mundial 2026 -  26 de mayo de 2026 - 11:48

Thomas Christiansen explica por qué Kadir Barría quedó fuera del Mundial 2026

Kadir Barría quedó fuera de la lista de convocados anunciada por el DT Thomas Christiansen, pero se mantiene en la lista de reserva.

Thomas Christiansen explica por qué Kadir Barría quedó fuera del Mundial 2026.

Thomas Christiansen explica por qué Kadir Barría quedó fuera del Mundial 2026.

@kadirbarria_18
Ana Canto
Por Ana Canto

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, aclaró los motivos de la ausencia del mediocampista Kadir Barría en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026, recordando que el reglamento solo le permite convocar a 26 futbolistas.

"En lo deportivo no tengo que discutir nada, porque yo creo que todos hemos hecho nuestros análisis. Todos buscamos el bien del fútbol panameño, de su selección, y no va por un jugador, no va por circunstancias; va por intentar llevar lo que tú crees que es lo mejor para el rendimiento de esta selección", aseguró el estratega hispano-danés.

Asimismo, Christiansen admitió que ha tomado decisiones equivocadas en el pasado, pero reiteró que su responsabilidad actual es elegir a los jugadores que considera mejor preparados para la cita mundialista.

El atacante, de 18 años, milita en el Botafogo de la liga brasileña y ha sido una de las figuras relevantes en la Copa Sudamericana. A pesar de su buen momento, quedó fuera del corte final; sin embargo, tanto él como Iván Anderson, Víctor Griffith y José Murillo se mantienen en la lista de reserva ante cualquier eventualidad.

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