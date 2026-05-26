EN VIVO | Mundial 2026: Thomas Christiansen revela lista de convocados de Panamá

"Solo me permiten llevar a 26, si meto a Kadir, dime uno que tengo que sacar... en lo deportivo no tengo que discutir nada, porque yo creo que todos hemos hecho nuestros análisis, todos buscamos el bien del fútbol panameño, de su selección, y no va por un jugador, no va por… pic.twitter.com/WoDezRYbDv