EN VIVO | Mundial 2026: Thomas Christiansen revela lista de convocados de Panamá

Jugadores reservas en la selección de Panamá
- Kahir Barría
- Iván Anderson
- Víctor Griffith
- José Murillo
Marea Roja
La Selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L del Mundial 2026, donde se medirán ante sus similares de Inglaterra, Ghana y Croacia.
Hoy, el director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, dio a conocer la lista de los jugadores convocados para el Mundial 2026, desde el Edificio de la Administración del Canal de Panamá.
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