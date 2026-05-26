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EN VIVO | Mundial 2026: Thomas Christiansen revela lista de convocados de Panamá

Thomas Christiansen anuncia la lista de convocados de Panamá para el Mundial 2026. 

Thomas Christiansen anuncia la lista de convocados de Panamá para el Mundial 2026. 

Mundial 2026 - 

La Selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L del Mundial 2026, donde se medirán ante sus similares de Inglaterra, Ghana y Croacia.

Por Ana Canto

Hoy, el director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, dio a conocer la lista de los jugadores convocados para el Mundial 2026, desde el Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

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Jugadores reservas en la selección de Panamá

  • Kahir Barría
  • Iván Anderson
  • Víctor Griffith
  • José Murillo

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¡Sedes confirmadas para la Selección!

Estadios donde jugará Panamá en la fase de grupos de la Copa del Mundo:

  • Toronto (Canadá): El Estadio de Toronto (BMO Field) acogerá los dos primeros partidos ante Ghana y Croacia.
  • Nueva York / Nueva Jersey (EE. UU.): El MetLife Stadium será el escenario para el cierre del Grupo L contra Inglaterra.

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La Selección de Panamá se prepara para los amistosos rumbo al Mundial 2026

Calendario de partidos amistosos

  • 31 de mayo: Selección de Brasil - Estadio Maracaná
  • 3 de junio: Selección de República Dominicana - Estadio Rommel Fernández
  • 6 de junio: Bosnia y Herzegovina - Energizer Park, St. Louis, Missouri

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Kadir Barría no está convocado. Christiansen explica el por qué

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FEPAFUT publica video de la convocatoria del Mundial 2026

FEPAFUT publicó la lista de los jugadores convocados de la Selección de Panamá, con un emotivo video que refleja los puntos más representativos de la ciudad de Panamá.

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Christiansen detalla ausencia de jugadores

El DT panameño indicó que Edward Cedeño estaba dentro de las figuras de la convocatoria; sin embargo, una lesión provoca que se pierda el Mundial 2026. Destacó que los cuatro jugadores que se encuentran en el back up, deben estar muy atentos.

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Thomas Christiansen revela la lista de convocados

Thomas Christiansen anunció la lista de los jugadores convocados para el Mundial 2026, e indicó que Kadir Barría, una de las nuevas promesas del fútbol panameño, no está en la lista oficial, pero se encuentra en el back up por posibilidades.

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Jugadores convocados de Panamá para el Mundial 2026

Porteros

  • Orlando Mosquera
  • Luis Mejía
  • César Samudio

Defensas

  • César Blackman
  • Jorge Gutiérrez
  • Amir Murillo
  • Fidel Escobar
  • Andrés Andrade
  • Edgardo Fariña
  • José Córdoba
  • Eric Davis
  • Jiovany Ramos
  • Roderick Miller

Volantes

  • Aníbal Godoy
  • Adalberto Carrasquilla
  • Carlos Harvey
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • César Yanis
  • Yoel Bárcenas
  • Alberto Quintero
  • Azarías Londoño

Delanteros

  • Ismael Díaz
  • Cecilio Waterman
  • José Fajardo
  • Tomás Rodríguez
convocados -mundial 2026
Jugadores convocados por la selección de Panamá para el Mundial 2026.

Jugadores convocados por la selección de Panamá para el Mundial 2026.

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Presidente de la FEPAFUT detalla acciones para el deporte panameño

Manuel Arias, presidente de la FEPAFUT, apuesta por la transparencia y la buena gobernanza para incentiva el deporte a nivel nacional.

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Transmisión de los convocados al Mundial 2026

Sigue también en video la convocatoria de los jugadores que irán al Mundial 2026 a través de telemetro.com/endirecto.

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Da inicio la ceremonia de la convocatoria al Mundial 2026

El anuncio de los jugadores convocados al Mundial 2026 dio inicio con palabras del administrador saliente del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.

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¿Quiénes podrían estar en la lista de los 26 convocados para el Mundial de Fútbol?

En A la Candela, debaten sobre las posibles ausencias y sus suplentes en la convocatoria

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Pronto anuncian a los convocados para el Mundial 2026

Desde Cerro Cocobolo, la familia de Tomás Rodríguez espera la lista de los convocados al Mundial 2026.

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Podría ser el segundo mundial para el Pumita Rodríguez

La familia de José Luis "Pumita" Rodríguez en expectativa sobre la convocatoria al Mundial 2026.

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¡Sedes confirmadas para la Selección!

Si te preguntas dónde jugará Panamá en la fase de grupos de la Copa del Mundo, aquí tienes la hoja de ruta del onceno nacional:

Toronto (Canadá): El Estadio de Toronto (BMO Field) acogerá los dos primeros partidos ante Ghana y Croacia.

Nueva York / Nueva Jersey (EE. UU.): El MetLife Stadium será el escenario para el cierre del Grupo L contra Inglaterra.

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¿Cuándo participó Panamá por primera vez en una Copa del Mundo?

Panamá clasificó por primera vez a una Copa del Mundo en octubre de 2017, logrando su histórica participación en el evento deportivo realizado en Rusia 2018.

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¿Dónde y a qué hora se anunciará la convocatoria?

El anuncio oficial de la Selección de Panamá se llevará a cabo en el histórico Edificio de la Administración del Canal de Panamá, este martes a las 10:00 a.m.

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