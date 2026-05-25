Códigos postales en Panamá: ¿cómo acceder y para qué utilizarlos?

La Dirección General de Correos y Telégrafos presentó el nuevo sistema nacional de códigos postales , una herramienta digital que permitirá ubicar direcciones de manera más exacta en todo el país.

El director de Correos y Telégrafos, Omar Torres, explicó que el acceso al sistema es gratuito y puede realizarse a través del portal oficial.

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¿Cómo obtener el código postal?

Ingresar a Sistema de Códigos Postales de Panamá

Ubicar la vivienda o edificio en el mapa

Hacer zoom hasta encontrar la puerta de la residencia

El sistema mostrará automáticamente el código postal asignado

Torres detalló que cada punto del país está geolocalizado, permitiendo identificar incluso diferentes entradas de edificios o centros comerciales.

¿Para qué servirá?

Compras en línea

Entregas a domicilio

Trámites bancarios

Servicios de mensajería

Identificación más precisa de direcciones

“El texto de la dirección se mantiene, pero ahora se agrega un código postal para evitar errores o confusiones”, explicó el funcionario.

Las autoridades señalaron que el sistema tomó alrededor de un año y medio de desarrollo y contó con apoyo de distintas instituciones del Estado.

Además, indicaron que el objetivo futuro es que se pueda realizar entregas directamente hasta la puerta de las viviendas en todo el país.