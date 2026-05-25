Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 14:58

Códigos postales en Panamá: ¿cómo acceder y para qué utilizarlos?

La Dirección General de Correos y Telégrafos lanzó oficialmente el nuevo sistema nacional de códigos postales geolocalizados disponible de forma gratuita.

Correos de Panamá lanza plataforma gratuita de códigos postales. 

Correos de Panamá lanza plataforma gratuita de códigos postales. 

Imagen con fines ilustrativos/IA
María Hernández
Por María Hernández

La Dirección General de Correos y Telégrafos presentó el nuevo sistema nacional de códigos postales, una herramienta digital que permitirá ubicar direcciones de manera más exacta en todo el país.

El director de Correos y Telégrafos, Omar Torres, explicó que el acceso al sistema es gratuito y puede realizarse a través del portal oficial.

¿Cómo obtener el código postal?

  • Ingresar a Sistema de Códigos Postales de Panamá
  • Ubicar la vivienda o edificio en el mapa
  • Hacer zoom hasta encontrar la puerta de la residencia
  • El sistema mostrará automáticamente el código postal asignado

Torres detalló que cada punto del país está geolocalizado, permitiendo identificar incluso diferentes entradas de edificios o centros comerciales.

¿Para qué servirá?

  • Compras en línea
  • Entregas a domicilio
  • Trámites bancarios
  • Servicios de mensajería
  • Identificación más precisa de direcciones

El texto de la dirección se mantiene, pero ahora se agrega un código postal para evitar errores o confusiones”, explicó el funcionario.

Las autoridades señalaron que el sistema tomó alrededor de un año y medio de desarrollo y contó con apoyo de distintas instituciones del Estado.

Además, indicaron que el objetivo futuro es que se pueda realizar entregas directamente hasta la puerta de las viviendas en todo el país.

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