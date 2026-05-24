Panamá Nacionales -  24 de mayo de 2026 - 16:51

Jubilados y pensionados de la CSS recibirán el siguiente pago el 4 y 5 de junio

La distribución de cheques para jubilados y pensionados en los centros de pago se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Pagos a jubilados y pensionados de la CSS.

Pagos a jubilados y pensionados de la CSS.

Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago de la Caja de Seguro Social (CSS) detalla los días de pago de la primera quincena de junio para los jubilados y pensionados, tanto para quienes cobran por ACH, como mediante la modalidad de cheques.

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Calendario de pago de la CSS: junio y julio

Junio

  • ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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