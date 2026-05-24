Jubilados y pensionados de la CSS recibirán el siguiente pago el 4 y 5 de junio

El calendario de pago de la Caja de Seguro Social (CSS) detalla los días de pago de la primera quincena de junio para los jubilados y pensionados, tanto para quienes cobran por ACH, como mediante la modalidad de cheques.
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Calendario de pago de la CSS: junio y julio
Junio
- ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
- Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio
Julio
- ACH: viernes 3 y 17 de julio
- Cheque: lunes 6 y 20 de julio
Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.