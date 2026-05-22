CEPANIM 2026: MEF revela cuál será el primer grupo en cobrar

Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que en las próximas semanas iniciará la programación de citas para los jubilados registrados en la plataforma de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ).

Asimismo, la entidad indicó que los primeros en recibir este beneficio serán los jubilados sobrevivientes (vivos) , quienes son considerados la prioridad del proceso. Una vez que se logre un avance significativo con este grupo, se procederá con los trámites de los beneficiarios fallecidos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Respecto a aquellos beneficiarios vivos que ya estén registrados, pero que también deban realizar el trámite por el derecho de un familiar fallecido, se detalló que deberán esperar un próximo comunicado oficial por parte del MEF.

Una vez que el MEF se contacte con usted, es indispensable que se apersone a la sede regional asignada en la fecha y hora establecidas para poder efectuar el retiro satisfactoriamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2057881778568778033&partner=&hide_thread=false El @Mef_Pma informó que el registro de beneficiarios del Cepanim avanza de manera exitosa, y ya alcanza un 60%. La plataforma continuará habilitada sin fecha límite. pic.twitter.com/m7d1hAFg6X — Telemetro Reporta (@TReporta) May 22, 2026

CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio

Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:

Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera: