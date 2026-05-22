Panamá Nacionales -  22 de mayo de 2026 - 14:38

CEPANIM 2026: MEF revela cuál será el primer grupo en cobrar

Hasta la fecha, la plataforma digital de registro para los jubilados beneficiados del CEPANIM ya alcanza un 60.6% de avance.

Proceso de registro del CEPANIM. 

Proceso de registro del CEPANIM. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que en las próximas semanas iniciará la programación de citas para los jubilados registrados en la plataforma de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM).

Asimismo, la entidad indicó que los primeros en recibir este beneficio serán los jubilados sobrevivientes (vivos), quienes son considerados la prioridad del proceso. Una vez que se logre un avance significativo con este grupo, se procederá con los trámites de los beneficiarios fallecidos.

Respecto a aquellos beneficiarios vivos que ya estén registrados, pero que también deban realizar el trámite por el derecho de un familiar fallecido, se detalló que deberán esperar un próximo comunicado oficial por parte del MEF.

Una vez que el MEF se contacte con usted, es indispensable que se apersone a la sede regional asignada en la fecha y hora establecidas para poder efectuar el retiro satisfactoriamente.

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CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio

Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:

Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:

  • Se aplica el 3 % al monto retenido (B/. 500.00 X 0.03), lo que resulta en B/. 15.00.

  • Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).

  • El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM.

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