CEPANIM 2026: el MEF reporta avance del 60% en registro en la plataforma

Avanza a bien ritmo el registro de beneficiarios del CEPANIM. MEF

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el proceso de registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) avanza a buen ritmo en todo el país. Según el último balance institucional con corte al 19 de mayo, la plataforma digital ya alcanza un 60.6% de avance.

A la fecha, se contabilizan un total de 250,396 personas registradas a nivel nacional. De esta cifra global, 180,080 inscripciones corresponden a beneficiarios vivos, mientras que 70,316 registros pertenecen a sobrevivientes de beneficiarios fallecidos, según los datos obtenidos hasta el 19 de mayo.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Le podría interesar: CEPANIM 2026: inicia la impresión de los certificados para jubilados Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Mef_Pma/status/2057253400752873982&partner=&hide_thread=false El proceso de registros CEPANIM continúa avanzando y ya alcanza el 60.6% hasta el 19 de mayo, con 250,396 personas registradas a nivel nacional.



Actualmente, 180,080 corresponden a beneficiarios vivos y 70,316 a sobrevivientes de beneficiarios fallecidos.#ConPasoFirme pic.twitter.com/14vFjhZGIo — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) May 21, 2026 CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico: Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera: Se aplica el 3 % al monto retenido (B/. 500.00 X 0.03), lo que resulta en B/. 15.00 .

Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).

El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM.