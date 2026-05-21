Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 11:45

CEPANIM 2026: el MEF reporta avance del 60% en registro en la plataforma

El MEF informó que el proceso de registro de los jubilados beneficiarios del CEPANIM avanza a buen ritmo a nivel nacional.

Avanza a bien ritmo el registro de beneficiarios del CEPANIM. 

Avanza a bien ritmo el registro de beneficiarios del CEPANIM. 

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el proceso de registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) avanza a buen ritmo en todo el país. Según el último balance institucional con corte al 19 de mayo, la plataforma digital ya alcanza un 60.6% de avance.

A la fecha, se contabilizan un total de 250,396 personas registradas a nivel nacional. De esta cifra global, 180,080 inscripciones corresponden a beneficiarios vivos, mientras que 70,316 registros pertenecen a sobrevivientes de beneficiarios fallecidos, según los datos obtenidos hasta el 19 de mayo.

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CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio

Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:

Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:

  • Se aplica el 3 % al monto retenido (B/. 500.00 X 0.03), lo que resulta en B/. 15.00.

  • Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).

  • El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM.

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