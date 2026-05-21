Presidente Mulino no viajará al debut de Panamá en el Mundial 2026

El presidente José Raúl Mulino confirmó que no viajará a la ciudad de Toronto, Canadá, donde Panamá disputará su partido debut contra Ghana el 17 de junio. En su lugar, manifestó su decisión de permanecer en el territorio nacional para acompañar a la ciudadanía.
"No va a haber viaje a Canadá; prefiero quedarme disfrutando los juegos con el pueblo panameño aquí en Panamá".
La selección nacional quedó ubicada en la fase de grupos junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, teniendo como sedes oficiales las ciudades de Toronto y Nueva York.
Calendario de la fase de grupos de Panamá
Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá)
Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá)
Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.)