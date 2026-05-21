21 de mayo de 2026

Presidente Mulino no viajará al debut de Panamá en el Mundial 2026

El presidente José Raúl Mulino anunció que no viajará a Toronto para el debut de Panamá en el Mundial 2026.

Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino confirmó que no viajará a la ciudad de Toronto, Canadá, donde Panamá disputará su partido debut contra Ghana el 17 de junio. En su lugar, manifestó su decisión de permanecer en el territorio nacional para acompañar a la ciudadanía.

"No va a haber viaje a Canadá; prefiero quedarme disfrutando los juegos con el pueblo panameño aquí en Panamá".

La selección nacional quedó ubicada en la fase de grupos junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, teniendo como sedes oficiales las ciudades de Toronto y Nueva York.

Calendario de la fase de grupos de Panamá

  • Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá)

  • Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá)

  • Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.)

