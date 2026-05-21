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Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 21 de mayo de 2026

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, realizó su conferencia de prensa semanal desde Ciudad Esperanza, corregimiento de Arraiján, donde participó en un acto de entrega de obras habitacionales.

El mandatario panameño respondió a preguntas de los periodistas sobre las tensiones comerciales con Costa Rica, ola de homicidios en vías públicas, y dio detalles sobre cifras de empleo, obras en ejecución y las medidas que tomarán ante el posible impacto del Fenómeno de El Niño, entre otros temas que abordó.