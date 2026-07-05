Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis del discurso del presidente Mulino y anuncios en temas de empleo y seguridad

En la edición de Debate Abierto de este 5 de julio se realizó un análisis del discurso a la Nación del presidente de la República, José Raúl Mulino, y el anuncio de la generación de 80 mil empleos junto al excanciller Jorge Eduardo Ritter; René Quevedo, analista en temas laborales y Franklin Martínez, de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. También se abordó la escogencia de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional junto al diputado de Vamos, Luis Duque, y los analistas políticos Jaime Porcell y Juan Mckay. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió la gestión a dos años de gobierno y explicó el plan para la generación de empleos.