Presidente Mulino anuncia reubicación de nuevos afectados por incendio en el Casco Antiguo

El presidente José Raúl Mulino informó que, tras el incendio que afectó a un caserón ubicado en la calle Veraguas del Casco Antiguo, más de 40 personas reciben atención en la Junta Comunal de Santa Ana y asistencia por parte de diversas instituciones.
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"Informo que 41 adultos y 8 niños fueron trasladados a la Junta Comunal de Santa Ana y asistidos por diversas instituciones, esto por causa del incendio ocurrido anoche. Pronto serán reubicados en un hotel mientras se buscan las opciones para la solución definitiva".