Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 11:09

Presidente Mulino anuncia reubicación de nuevos afectados por incendio en el Casco Antiguo

El presidente José Raúl Mulino enfatizó que estos ciudadanos afectados por el incendio pronto serán reubicados en un hotel.

Presidente de la República

Presidente de la República, José Raúl Mulino.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino informó que, tras el incendio que afectó a un caserón ubicado en la calle Veraguas del Casco Antiguo, más de 40 personas reciben atención en la Junta Comunal de Santa Ana y asistencia por parte de diversas instituciones.

Asimismo, el mandatario enfatizó que estos ciudadanos pronto serán reubicados en un hotel mientras se evalúan las opciones de vivienda definitiva.

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"Informo que 41 adultos y 8 niños fueron trasladados a la Junta Comunal de Santa Ana y asistidos por diversas instituciones, esto por causa del incendio ocurrido anoche. Pronto serán reubicados en un hotel mientras se buscan las opciones para la solución definitiva".

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