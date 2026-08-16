CSS denuncia millones en cuotas no pagadas por municipios y juntas comunales

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó que la deuda correspondiente a cuotas no pagadas por municipios y juntas comunales asciende a $13 millones.
Mon señaló que la institución ya está tomando medidas para reclamar estos pagos y anunció que este lunes sostendrá una reunión con autoridades para abordar la situación.
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“Estamos ya poniendo las denuncias correspondientes, de aquellas juntas comunales y alcaldías que efectivamente no han hecho los pagos”, manifestó el director de la CSS. La institución busca que las entidades que mantienen compromisos pendientes cumplan con el pago de las cuotas correspondientes. “Estamos ya poniendo las denuncias correspondientes, de aquellas juntas comunales y alcaldías que efectivamente no han hecho los pagos”, manifestó el director de la CSS. La institución busca que las entidades que mantienen compromisos pendientes cumplan con el pago de las cuotas correspondientes.
CSS prepara denuncias por pagos pendientes
Mon explicó que la CSS está avanzando con las denuncias correspondientes contra aquellas juntas comunales y alcaldías que, según los registros de la institución, no han cumplido con sus obligaciones.
La reunión prevista para este lunes permitirá abordar con las autoridades la situación de los pagos pendientes y las acciones que correspondan para recuperar los recursos adeudados.