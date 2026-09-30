Cobre Panamá: Navarro pide ponerle "fecha de cumpleaños" al cierre de la mina

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, planteó establecer una fecha definida para completar el cierre ordenado de Cobre Panamá y que el proceso sea inspeccionado por una entidad independiente, durante la presentación del Informe Final y Recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre la mina de Donoso.

Navarro sostuvo que la situación actual del proyecto requiere un plan que establezca responsabilidades, recursos económicos, rehabilitación ambiental y plazos específicos para ejecutar el cierre.

Contenido relacionado: Informe sobre Cobre Panamá llega a Mulino con una recomendación clave por Moltó

Navarro pide plazos para el cierre de Cobre Panamá

“La mina no puede seguir ahí tirada sin un plan de cierre ordenado, sin nadie obligado a rehabilitarla, sin un fondo para ese cierre ordenado y sin plazos”, manifestó el titular del Ministerio de Ambiente. “La mina no puede seguir ahí tirada sin un plan de cierre ordenado, sin nadie obligado a rehabilitarla, sin un fondo para ese cierre ordenado y sin plazos”, manifestó el titular del Ministerio de Ambiente.

“El resultado del audito se resume en tres cifras, se midieron 370 compromisos, sólo 9 de los 370 compromisos presentaron algún nivel de incumplimiento, por lo que se cumplió con el 97.5% de lo que se había prometido”, @juancanavarro, ministro de Ambiente. pic.twitter.com/6KP2NqnDnm — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

Entre sus planteamientos, Navarro propuso establecer una fecha de cumplimiento para el cierre de la mina y que el proceso pueda ser verificado por una entidad independiente.

El ministro también cuestionó la forma en que se desarrolló originalmente el proyecto y expresó su posición sobre la construcción de la mina.

Tema vinculado: Cobre Panamá: Chapman pide que cierre de la mina no le cueste "ni un centavo" al Estado

“La mina de Donoso jamás debió haberse construido. Panamá no estaba preparada, las cosas no se hicieron bien en ese momento y en ese momento jamás se debió haber permitido construirla de esa manera. Esa fue siempre y sigue siendo al día de hoy mi opinión”, señaló. “La mina de Donoso jamás debió haberse construido. Panamá no estaba preparada, las cosas no se hicieron bien en ese momento y en ese momento jamás se debió haber permitido construirla de esa manera. Esa fue siempre y sigue siendo al día de hoy mi opinión”, señaló.

“El riesgo ambiental sigue ahí”, advierte Navarro

Navarro afirmó que la suspensión de las operaciones no equivale a ejecutar un proceso de cierre minero y advirtió sobre los riesgos que, según indicó, permanecen en el área.

“Hoy el hueco ya está ahí, el daño ya está hecho. Peor aún, la mina nunca se cerró de manera ordenada, todo lo contrario, se suspendieron todas sus actividades y operaciones de un día para otro, a lo loco, de manera anárquica e irresponsable. Suspender sus operaciones de la noche… pic.twitter.com/JeItEgcAl0 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

“Hoy el hueco ya está ahí, el daño ya está hecho. Peor aún, la mina nunca se cerró de manera ordenada”, expresó. “Hoy el hueco ya está ahí, el daño ya está hecho. Peor aún, la mina nunca se cerró de manera ordenada”, expresó.

Añadió que suspender las operaciones “de la noche a la mañana” no constituye, desde su perspectiva, un cierre de mina y sostuvo que la falta de un proceso planificado generó riesgos ambientales y desconfianza entre la población.

“El riesgo ambiental sigue ahí y pesa más sobre las comunidades locales que viven al lado”, manifestó.

Comisión recomienda un cierre ordenado de la mina

Los planteamientos de Navarro forman parte de las recomendaciones presentadas al presidente José Raúl Mulino por la Comisión Interministerial, integrada también por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Informe Final y Recomendaciones sobre la mina de cobre de Donoso | "La mina no puede seguir ahí tirada sin un plan de cierre ordenado, sin nadie obligado a rehabilitarla, sin un fondo para ese cierre ordenado y sin plazos", ministro de Ambiente de Panamá, @juancanavarro. pic.twitter.com/aY4ysQaw2R — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

Moltó señaló que la recomendación central del informe es avanzar hacia un “cierre ordenado”, financiado por el propio sitio y verificable durante cada etapa.

Chapman, por su parte, recomendó que el proceso no represente ningún costo para las finanzas públicas y planteó como condición que sea asumido íntegramente por la operación minera.

Las posiciones expresadas por los ministros corresponden a las recomendaciones entregadas al presidente Mulino y no deben interpretarse, por sí solas, como la adopción definitiva de cada una de las medidas planteadas.