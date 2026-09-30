Cobre Panamá: Navarro pide ponerle "fecha de cumpleaños" al cierre de la mina

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, planteó establecer una fecha definida para completar el cierre ordenado de Cobre Panamá y que el proceso sea inspeccionado por una entidad independiente, durante la presentación del Informe Final y Recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre la mina de Donoso.
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Navarro pide plazos para el cierre de Cobre Panamá
Entre sus planteamientos, Navarro propuso establecer una fecha de cumplimiento para el cierre de la mina y que el proceso pueda ser verificado por una entidad independiente.
El ministro también cuestionó la forma en que se desarrolló originalmente el proyecto y expresó su posición sobre la construcción de la mina.
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“El riesgo ambiental sigue ahí”, advierte Navarro
Navarro afirmó que la suspensión de las operaciones no equivale a ejecutar un proceso de cierre minero y advirtió sobre los riesgos que, según indicó, permanecen en el área.
Añadió que suspender las operaciones “de la noche a la mañana” no constituye, desde su perspectiva, un cierre de mina y sostuvo que la falta de un proceso planificado generó riesgos ambientales y desconfianza entre la población.
“El riesgo ambiental sigue ahí y pesa más sobre las comunidades locales que viven al lado”, manifestó.
Comisión recomienda un cierre ordenado de la mina
Los planteamientos de Navarro forman parte de las recomendaciones presentadas al presidente José Raúl Mulino por la Comisión Interministerial, integrada también por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
Moltó señaló que la recomendación central del informe es avanzar hacia un “cierre ordenado”, financiado por el propio sitio y verificable durante cada etapa.
Chapman, por su parte, recomendó que el proceso no represente ningún costo para las finanzas públicas y planteó como condición que sea asumido íntegramente por la operación minera.
Las posiciones expresadas por los ministros corresponden a las recomendaciones entregadas al presidente Mulino y no deben interpretarse, por sí solas, como la adopción definitiva de cada una de las medidas planteadas.