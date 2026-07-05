PASE-U 2026: IFARHU habilitará la aplicación Punch en Los Santos del 7 al 11 de julio

IFARHU continua con el tercer pago de PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) mediante la aplicación Punch by Caja de Ahorros y tarjetas Mastercard, dirigida a los estudiantes beneficiarios de la provincia de Los Santos.

La jornada se desarrollará del martes 7 al sábado 11 de julio de 2026 , periodo durante el cual también se habilitará la nueva aplicación en los teléfonos celulares de los beneficiarios y se entregarán las tarjetas.

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¿Cómo consultar el cronograma?

El IFARHU informó que los beneficiarios podrán consultar las fechas, horarios y centros habilitados para la entrega de tarjetas y la activación de la aplicación a través de su página web y redes sociales oficiales.

Requisitos para retirar la tarjeta

La institución informó que los beneficiarios deberán presentar:

Cédula de identidad personal física y vigente.

El IFARHU aclaró que los acudientes que se identifiquen con pasaporte deberán esperar una próxima jornada, cuya fecha será anunciada posteriormente a través de los canales oficiales de la entidad.